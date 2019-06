Medio año de cárcel por golpear a su exnovia en Lorca

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Lorca, que condenó a un sujeto a pasar medio año entre rejas por golpear a su ex.

Los hechos que se consideran probados tuvieron lugar en verano de 2016, en una discoteca de Lorca. Este individuo coincidió allí con la que había sido su pareja, empezaron a hablar, la obligó a salir a la calle, mientras la agarraba del brazo, y entonces, sobre las cuatro de la mañana, la golpeó en la cara. Con la mano abierta, "causándole lesión consistente en eritema en región facial izquierda para cuya curación precisó de una sola asistencia facultativa y dos días no impeditivos de sus ocupaciones habituales", detalla la resolución judicial.

Se da la circunstancia de que la víctima "negó en instrucción haber sido agredida físicamente por el acusado, así como sometida a su voluntad. Si bien, en el plenario vino a reconocer que había recibido un golpe en la cara, pero, no obstante, añadió que no fue una agresión, y que dicho golpe pudo ser fortuito y fruto de la discusión que estaban manteniendo, que ella no quería denunciar pero que se sintió un poco obligada por los agentes", apunta la Audiencia. Y es que unos policías vieron lo que había pasado. Fueron "testigos directos", destaca el tribunal. "Tres agentes de Policía Local declararon que vieron sin género de duda como el acusado golpeaba en la cara a la víctima", señalan.