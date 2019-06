Investigan la muerte de cuatro perros envenenados en Doña Inés

Sospechan que los canes habrían ingerido veneno de caracol que alguien puso para acabar con una plaga en su jardín

En la pequeña población lorquina de Doña Inés, donde los habitantes no llegan a ser 200, sus vecinos esperan que ninguno de ellos sea el responsable del delito de maltrato animal que tuvo lugar hace unos días, y que agitó a la localidad. Cuatro canes aparecieron muertos. No por causas naturales: habían sido envenenados, indicó la protectora de animales Faunasol. Además de poner el caso en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo difundió en sus redes sociales. Alguien podía haber visto algo que acabase siendo una pista para dar con este desaprensivo, consideraron.

Los animales no presentaban signos de violencia. «Estaban como dormidos», dicen testigos. Se sospecha que ingirieron el veneno al aire libre, y se trata de esclarecer si quien lo puso tenía la intención explícita de matar a los canes o colocó esta sustancia para otros fines. A falta de que la investigación concluya, fuentes cercanas indicaron, y también apuntaron lo mismo desde Faunasol, que el tóxico podría ser veneno de caracol.

No es la primera vez que alguien coloca en su jardín cebo para caracoles y babosas, con el fin de que no invadan sus plantas, y acaba envenenando, sin pretenderlo, a una mascota. Se da la circunstancia, además, de que esta sustancia tóxica tiene un sabor muy dulce, que atrae a los mamíferos. La primera hipótesis es que este veneno no estaba destinado a hacer un mal a los canes.

Aunque no sería la primera vez que una persona es pillada haciendo daño a propósito a animales domésticos: el verano pasado, una señora de 77 años era investigada por envenenar a propósito a perros y gatos con veneno para caracoles. La mujer admitió lo que había hecho y alegó que estaba harta de que los animales le removiesen las plantas.

Aunque el envenenamiento de animales supone un delito de maltrato animal tipificado en el Código Penal, el caso es que, por el momento, en la Región de Murcia aún no ha pisado nadie la cárcel por poner cebos envenenados. Ni se les arresta por ello. Solo se les imputa. En España, actualmente, el Código Penal establece que, quien maltrate a un animal que esté domesticado o amansado, puede ser condenado como máximo a 18 meses entre rejas.

Mientras tanto, lo ocurrido en Doña Inés sigue sin responsables. De este tipo de investigaciones se hace cargo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).