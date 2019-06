PSOE e IU reclaman más salas de estudio para los alumnos en Lorca

El candidato a la alcaldía de Lorca por el PSOE, Diego José Mateos, volvió a reclamar la apertura de salas de estudio 24 horas tanto en la ciudad como en pedanías para cubrir la alta demanda de estudiantes que necesitan de este tipo de instalaciones donde poder preparar sus exámenes en condiciones. Al PSOE, según Mateos, le preocupa que los estudiantes, ante la falta de salas de estudios, se tengan que desplazar hasta municipios como Puerto Lumbreras por el hecho de que en una ciudad como Lorca no se cuente con este tipo de servicios.

La preparación de la Selectividad, según el candidato a alcalde, «ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad que tienen los estudiantes de contar con este tipo de salas, adaptadas a sus horarios y que estarían ya disponibles si dependiera de un gobierno socialista». El portavoz socialista recordó que «ya que todos los partidos durante la campaña electoral incluimos en nuestros programas electorales esta propuesta que, por otra parte, venimos reclamando desde el PSOE durante varios años, liderando esta reivindicación, es de justicia que ahora que hacen falta se pongan en marcha cuanto antes».

Por su parte, la concejala electa de Izquierda Unida-Verdes Gloria Martín denunció que la sala de estudios ubicada en el centro cultural de la ciudad ha dejado de prestar servicio durante los sábados a pesar de que los estudiantes se encuentren en plena temporada de exámenes y de que éstas son jornadas previas a la celebración de la Selectividad.

Martín lamentó que no solo no se amplíe el horario atendiendo a las necesidades de los estudiantes, sino que encima se recorte con la excusa de aplicar el horario de verano desde principios del mes de junio. Martín denunció que los estudiantes no cuenten con este recurso a partir de las 21 horas, ya que en Lorca no hay habilitada ninguna sala de estudio 24 horas como ya existen en otros municipios.