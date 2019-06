Centinelas de la ilusión en Caravaca

Cada mañana, más de 19.000 centinelas de la ilusión están presentes en todos los rincones de la geografía española para vender el cupón de la ONCE. Detrás de ellos hay mucho más que un proyecto de 'juego responsable', una gran familia que lucha por la plena inclusión de todos sus asociados. Caravaca de la Cruz acogió la celebración del 'Día de la ONCE', en la que participaron más de 400 personas, en un día en el que se pretendía ''llenar de color'' los Salones Castillo, donde tuvo lugar el acto institucional.

Se desplazaron asociados de todos los municipios, así como trabajadores de Ilusion, el grupo de empresas socialmente responsables de la ONCE, familiares y voluntarios. También estuvo presente un colectivo especial, como es el de sordociegos. La vicepresidente del Consejo General de Once, Imelda Fernández, explicó que ''somos más de 72.000 personas del grupo social ONCE en toda España, y que está formado por ONCE y la Fundación Ilunion''.

Sobre está última destacó que este año se cumplen cinco años desde su fundación, ''demostrando a la sociedad que la rentabilidad económica y social son absolutamente compatibles'', explicó Fernández, quien agradeció a la sociedad que ''sigan acercándose al vendedor de la ONCE para poder realizar nuestro servicios por quien más lo necesitan, haciendo esta sociedad un poco mejor con la ayuda de todos''.

La presidenta del Consejo Territorial, Teresa Lajarín ​,recordó que ''Caravaca ya ha acogido este encuentro en varias ocasiones'', valorando positivamente ''la manera tan especial de acogernos todos los caravaqueños, así como el consistorio de la ciudad''.

También destacó que ''queda mucho por hacer, hemos avanzado muchísimo, en ochenta años de historia nos han colocado en un situación muy buena, pero tenemos que seguir avanzando por los derechos con discapacidad y seguir dando oportunidades de vida''.

Por su parte, el consejero de Salud Manuel Villegas quiso dar las gracias a la ONCE por el trabajo que realizan: ''Una labor para conseguir que las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad de visión o auditiva sean autónomas''.

El delegado del Gobierno Francisco Giménez también destacó el trabajo de la fundación: ''Hacen una labor extraordinaria generando empleo, y desde el Gobierno de España siempre tendrán nuestro apoyo''. También asumió su compromiso para derribar ''arquitectónicas y mentales''.

Por último el alcalde de Caravaca, José Moreno, puso de manifiesto que ''acoger este día de encuentro es lo mínimo que podemos hacer a una asociación a la que España y la Región de Murcia le debe tanto por la presentación de servicios que le dan a las personas con discapacidad''.