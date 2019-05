Cinco mujeres se lían a golpes y mordiscos contra un hombre en un jardín de Molina

La Policía Nacional investiga qué pasó el domingo en el Parque de la Compañía, en Molina de Segura, donde un chico acabó herido y otro arrestado, indicaron fuentes cercanas al caso.

Faltaban pocos minutos para las ocho de la tarde de aquella jornada electoral cuando el 112 comenzaba a recibir varias llamadas por lo mismo: había una pelea multitudinaria en la calle, con varias personas implicadas, y alguna necesitaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se movilizaron sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, en una ambulancia. Al llegar al sitio, encontraron a un joven magullado. Presentaba numerosos golpes y, además, mordiscos, informaron fuentes próximas a la investigación.

Y es que, apuntaron las mismas fuentes, fue atacado, por razones que no han trascendido, por un grupo de cinco mujeres, que no solo se limitaron a pegarle: le mordieron en distintos lugares del cuerpo, destacan las fuentes.

El chico, que no tenía heridas de gravedad, fue atendido in situ y después en un centro de salud. Las sospechosas escaparon. Se da la circunstancia de que, posterioremente, el afectado no quiso presentar denuncia.

Asimismo, en la riña fue arrestada otra persona: un joven por atentado. Presuntamente, arremetió contra un policía. Al jardín se movilizaron agentes de la Policía Local, mientras que la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo del caso, continúa con la investigación.