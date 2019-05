Rescatan a una mujer del agua en la acequia de la Rueda de Alcantarilla

Una mujer de 46 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, fue rescatada este martes de una acequia en Alcantarilla, indicaron fuentes cercanas al caso.

El suceso tenía lugar por la mañana, en la zona de la Rueda. Era un agente de la Policía Local el que se percataba de que había una persona en el agua. Rápidamente, se lanzó a salvarla. La mujer estaba medio desnuda y consciente y, aparentemente, no estaba herida. Según las primeras informaciones, se habría lanzado ella misma al agua, sin la participación en el suceso de ninguna otra persona.

El agua de la acequia llevaba mucho caudal en esos momentos, y al parecer arrastró a la mujer. Ella no pidió ayuda, afirman testigos presenciales. No obstante, la Policía no dudó en socorrerla, por los riesgos que pudiese tener. La cogieron a la altura del denominado Puente de las Pilas.

La Policía Local llamó a Emergencias para solicitar la presencia de sanitarios al lugar, para atender a la señora. Hasta la zona se movilizó una ambulancia. Después de auxiliar a la vecina in situ, la trasladaron al Virgen de la Arrixaca, para que fuese sometida a un chequeo más a fondo. Fuente próximas detallaron que la señora podría tener problemas mentales.