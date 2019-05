Investigan el incendio provocado de una casa deshabitada de La Unión

La Benemérita se ha hecho cargo de la investigación

Agentes de la Guardia Civil investigan si el incendio que tuvo lugar ayer, viernes, en una vivienda deshabitada de La Unión es, como todos los indicios señalan, provocado, informan fuentes cercanas al caso.

El suceso tuvo lugar en un piso de la calle Escultor Planes, y fue una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias la que dio el aviso, indican fuentes policiales. El humo se veía desde la calle. Por eso los vecinos que se percataron de lo que pasaba alertaron al 112.

Fuentes próximas destacan que el fuego se originó en el cuarto de baño, concretamente en el interior del inodoro: alguien había prendido un rollo de papel higiénico y lo había arrojado al excusado.

Fueron los propios agentes de la Policía Local, que se movilizaron a la zona, los que sofocaron el incendio, empleando para ello un extintor. Antes, no les había quedado más remedio que tirar la puerta abajo: la casa, en la que no vive nadie, estaba cerrada con llave. La rápida intervención de los policías evitó que el incendio se propagase a viviendas colindantes. Todo quedó en un susto. No hay heridos ni intoxicados por humo.

La casa en cuestión es ahora propiedad de un banco. Se investiga quién tiene acceso al domicilio y quién podría tener motivos para desear pegarle fuego.

Ante las evidencias de que se trataba de un incendio provocado, se informó del caso a la Benemérita. El Código Penal vigente castiga el delito de incendio. Son numerosas las sentencias que aplican el delito de incendio de bienes propios cuando se trata de cobrar un seguro. Pero si se pone en peligro la vida o integridad física de los moradores de un edificio, se aplica el tipo más grave de incendio con riesgo para la vida o integridad física de las personas. La pena: de uno a cuatro años de cárcel.