Vallan los terrenos que se usaban de aparcamiento junto a la playa de Percheles

Las vallas se pueden ver ya en la entrada a los terrenos que se usan como aparcamiento junto a la playa de Percheles de Mazarrón. Y es que su dueño va a cumplir con el propósito que tiene desde hace años y va a hacer un parking con un vigilante para que las personas que quieran acceder a la playa paguen 3 euros. «Espero que la valla esté terminada este fin de semana y ya tengo previsto empezar a cobrar 3 euros para aparacar», asegura a esta Redacción David López García.

Su intención desde hace años es que se regule el estacionamiento, poniendo guardias de seguridad y asegurándose de que los terrenos estén limpios. Aunque desavenencias con el Ayuntamiento de la localidad habían hecho que López no pudiera hacerlo. Incluso el verano pasado tuvo problemas al colocar bloques de hormigón en la zona.



Centenares de coches aparcan cada día durante los días de verano, y especialmente en agosto, en estos terrenos. López asegura que su única intención es que se pueda regular el aparcamiento con unos terrenos vallados y que tengan seguridad para los bañistas. "He dejado libre el camino de servidumbre de paso como me pidió el Ayuntamiento y hay libre un terreno en la parte superior del solar", aseguraba a la vez que comentaba que "ayer vino la Policía Local y levantó acta del vallado, pero no me han comunicado nada ya que lo estoy haciendo todo en mi propiedad y tal y como me indicaron" .

Ya el pasado verano cerró temporalmente el terreno durante varios días con unas cadenas, aunque terminó abriéndolas «para no perjudicar a las personas que vinieron a la playa».