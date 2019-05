Una profesora de Cieza pide el voto para el director del centro, candidato del PP

Una profesora del colegio privado-concertado Cristo Crucificado de Cieza ha pedido a sus alumnos que les digan a sus padres que el director del colegio, Manuel Egea Ballesteros , se presenta a las elecciones municipales como candidato a alcalde, según ha informado este martes Radio Murcia de la Cadena SER, desvelando unos audios en los que se escucha claramente a la docente abordar varias cuestiones políticas que trasmite a sus alumnos.

Según la grabación a la que ha tenido acceso esta emisora, la profesora dice: "Quiero que se lo transmitáis a vuestros padres, Manolo se va a presentar", en referencia al tío del actual secretario general del PP, Teodoro García Egea. Incentivando así, según los audios de Cadena SER, a que sus alumnos hagan campaña por Manuel Egea: "¡Chacha, abuela, que mi director se presenta!", espolea al alumnado.

No ha trascendido el curso en el que imparte clases la docente, por lo que no se puede precisar la edad de los menores a los que explica que "IU y Podemos no defienden la educación concertada porque no quieren que los padres elijan el centro de sus hijos, no quieren libertad de enseñanza".

También hay lugar en su diatriba para el aborto, del que, según expresa en los audios ella misma, "IU, Podemos y PSOE quieren que sea legal" (obviando que ya lo es), y para las corridas de toros, de las que se manifiesta seguidora y declara que "a las izquierdas, todo lo que no les gusta lo quieren prohibir".