Un SOS para Calnegre

Vecinos del litoral lorquino pidieron a los partidos políticos y a las administraciones local, autonómica y del Estado que centrasen sus atenciones en mejorar el estado lamentable en el que se encuentra la playa del poblado de Puntas de Calnegre, y que dejasen cómo están el resto de calas y playas que pertenecen al municipio de Lorca.

Así se deduce del resultado de una reunión mantenida en Ramonete a la que fueron invitados, además de los vecinos, representantes de distintas organizaciones agrarias y partidos políticos. La reunión, que se celebró en el local juvenil de Ramonete, fue promovida por la Asociación de Vecinos de dicha pedanía tras la polémica surgida a lo largo de las últimas semanas acerca de la eliminación de determinadas plantas que había en los alrededores de la playa de Calnegre y que, según los vecinos, ''no son especies autóctonas por mucho que se diga'', según el secretario de la citada asociación, Remigio Ávila. Los vecinos del litoral lorquino, según Ávila, no quieren ningún tipo de exclusividad en cuanto a las citadas calas y playas. Afirman que son de todos los que quieran disfrutar de ellas, como demuestra el hecho de que ''más del 80% de las personas que las visitan durante el verano son de fuera de la población''.

Calificaron de ''auténtica barbaridad'' que desde la Comunidad se intentara el año pasado implantar el servicio de transporte en autobús para visitar las calas «con el peligro que entraña la circulación de un vehículo de esas características por una zona como ésta», según el representante vecinal. Por todo ello, tras exponer durante la reunión la situación en la que se encuentran las calas y playas del litoral, los vecinos, según Ávila, cuentan con el respaldo de todos los asistentes para que la situación no varíe.

De hecho, se redactó un manifiesto con el apoyo de todos que harán entrega a quienes resulten elegidos como máximos representantes de los ciudadanos en la Asamblea Regional el próximo 26 de mayo. De no ser así, según el secretario de la asociación de vecinos de Ramonete, ''no habría más remedio que movilizarse'', algo que de momento no van a hacer.

Según el secretario de la asociación de vecinos de Ramonete, ''el parque regional tiene 1.031 hectáreas de terreno, y creemos que hay espacio suficiente para poder hacer cosas que serían más beneficiosas, como son una buena reforestación o la plantación de árboles para evitar la erosión''. Respecto a la playa del poblado de Puntas de Calnegre, afirmó que ''es una pena que haya una playa de casi tres kilómetros de longitud en las condiciones en la que se encuentra porque ninguna administración quiere arreglarla y regenerarla''. Ávila afirmó que si la citada playa, la de mayor extensión con la que cuenta el municipio de Lorca, estuviera en condiciones, parte de las personas que se desplazan hasta las calas se quedaría en ella.