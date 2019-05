Saturnina Martínez espera que las obras en las viviendas de Lorca terminen en año y medio

Ayer se cumplieron ocho años de los terremotos que sacudieron Lorca el 11 de mayo de 2011, con el resultado de 9 víctimas mortales y más de 300 heridos. Una de las personas que desde el minuto cero han seguido de cerca el proceso de reconstrucción de Lorca, junto al alcalde Francisco Jódar en primer lugar; y Fulgencio Gil después, ha sido Saturnina Martínez, que ha estado al frente de la Oficina del Terremotos que se creó a raíz de los seísmos y como concejala de Urbanismo hasta el final de la presente legislatura.

Martínez reconoció a esta Redacción que ''la situación no está para tirar tracas'', pese a que la reconstrucción va muy avanzada. Afirma que, de los terremotos de Lorca, las administraciones local, regional y central ''han aprendido mucho'', aunque reconoce que a veces ''la administración es lenta, garantista, y vuelve loco a cualquiera a la hora de tener que aportar documentación''.

La reconstrucción, según Martínez, ''está siendo un ejemplo a seguir porque ha habido ciudadanos que han creído que podrían reconstruir apoyados por la administración y lo han conseguido''. No obstante, reconoce asimismo que ''ha habido situaciones de justificación que no resultan cómodas respecto al tema documental''. Una de las preocupaciones mayores de la concejala de Urbanismo ''es que la ley de subvenciones esté hecha para tiempos de normalidad y no para tiempos de catástrofes como los hechos ocurridos en Lorca sin que hayamos conseguido modificarla completamente, a pesar de que se han hecho modificaciones puntuales para solucionar problemas concretos, como el de las zonas comunes de los edificios reconstruidos''.

La concejala de Urbanismo reconoce asimismo que en lo referente a obras en infraestructuras es posible que quede aún un año y medio, aproximadamente, para finalizarlas por completo, y entre dos y tres años en cuanto a temas de justificación y flecos de los edificios que están terminando su reconstrucción. Alrededor de 200 personas se reunieron en el restaurante Antonia Navarro de la pedanía de La Hoya para rendir un homenaje de reconocimiento a Saturnina Martínez, que durante los ocho años desde que se registraron los terremotos ha permanecido al lado de los vecinos hasta conseguir la reconstrucción total de los edificios en los que han vuelto a residir de nuevo.

Los promotores del homenaje fueron los miembros de las comunidades de vecinos Viña Nueva, Domus Aurea y Puerta Nueva de La Viña junto a vecinos del barrio de San Fernando, donde se tuvieron que demoler las 232 viviendas que había para ser levantadas de nuevo. Al homenaje se unieron también funcionarios de Urbanismo del consistorio, el director de los servicios urbanísticos, Vicente Blasco Bonete, el secretario general de la corporación, Francisco López Olivares, amigos y varios concejales del equipo de gobierno. Para Roque Martínez, presidente de la comunidad de propietarios del edificio Viña Nueva, ''queremos darle este reconocimiento porque a lo largo de todos estos años Martínez ha permanecido a nuestro lado, pendiente de todos los problemas y ayudándonos a resolverlos''.