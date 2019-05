Un accidente obstaculiza parcialmente la A-7 a la altura de Alhama

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la Región de Murcia ha pedido, a través de su cuenta de Twitter, a toda la población que tengan precaución al circular por la autovía A-7 en dirección Murcia por un accidente de tráfico por alcance, ya que los vehículos implicados obstaculizan el carril izquierdo de la vía.

Al lugar de los hechos se dirigen efectivos de la Guardia Civil, quienes por el momento no han requerido la presencia de sanitarios o ambulancias ya que no hay heridos confirmados, aunque no se descartan.

El suceso ha ocurrido concretamente entre los kilómetros 599 y 598 de la citada vía, que pertenecen al término municipal de Alhama.