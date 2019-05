Sin indemnización pese a irse a la privada

Una paciente que acudió a la sanidad privada para ser atendida de la dolencia que presentaba no será indemnizada por la consejería de Salud al considerar que su caso no era tan urgente como para no poder esperar a ser atendida por la sanidad pública. Esa es la conclusión a la que se llega en el dictamen que a instancias de la citada Consejería ha emitido el Consejo Jurídico de la Región (CJRM) y en el que coincide con el instructor del expediente en la propuesta de desestimar la reclamación, que se elevaba a 3.300 euros.

La paciente, en la demanda que presentó en octubre de 2016, apuntó que tuvo que acudir a una clínica privada «ante la tardanza del Servicio Murciano de Salud en intervenirla para corregir una patología traumatológica que, a su entender, precisaba de cirugía urgente». Relató que tras sufrir un accidente que le produjo la fractura de un tobillo fue operada en el hospital de Lorca el 2 de noviembre de 2015. A mediados de febrero de 2016 se le extrajo material de osteosíntesis de tibia y peroné en el hospital Virgen del Alcázar también de Lorca, y tras más de dos meses en rehabilitación, presentó dolor, sin que pudiera apoyar el pie ni caminar.

El dictamen del CJRM indica que cuando la interesada acudió a la sanidad privada y fue intervenida «aún no había transcurrido el plazo máximo de espera que le permitiría acudir a recursos sanitarios ajenos al sistema nacional de salud y ser resarcida por el gasto de su utilización».