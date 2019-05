Crearán en Lorca 30 nuevas plazas de Policía en los próximos dos años

El Ayuntamiento de Lorca creará a lo largo de los dos próximos años 30 nuevas plazas de agentes de la Policía Local para incrementar la presencia policial y la seguridad entre los ciudadanos, según anunció el alcalde y candidato a la reelección, Fulgencio Gil.

Este mismo año, según Gil, se generarían 10 plazas y para el próximo año, el resto. Actualmente la plantilla de la policía local está formada por 133 agentes.

Al mismo tiempo, desde el actual equipo de gobierno del Partido Popular exigen al Gobierno de España que realice un esfuerzo similar en las plantillas tanto de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía, dotando de un mayor número de agentes al municipio, ya que, según el alcalde, «se trata de cuerpos encargados en exclusiva de las competencias en materia de seguridad ciudadana».

Gil señaló que «desde el equipo de gobierno somos conscientes de que a lo largo de los últimos años se ha realizado un notable esfuerzo y se ha conseguido una nueva comisaría y un nuevo cuartel de la Guardia Civil, más modernos, funcionales y operativos». Entiende que «ahora es el momento de que las instalaciones cuenten con el número de agentes que se merecen». Con respecto al cuartel de la guardia civil de Zarcilla de Ramos ha vuelto a insistir en que no permitirán su cierre.

El alcalde es consciente de que los municipios tienen que seguir asumiendo esfuerzos importantes y siguen sin resolver los elevados gastos por competencias impropias que, en este caso, «los lorquinos nos vemos en la obligación de pagar». El problema, según el alcalde, «tiene que ser abordado con seriedad, responsabilidad y diligencia, algo que venimos exigiendo desde hace años».

Por otra parte, señaló que ya se está conformando una nueva petición desde Lorca para ampliar las cámaras de videovigilancia a otras zonas de la ciudad y del municipio, como las existentes en la Avenida Juan Carlos I. Gil entiende que se trata de una herramienta muy eficaz.



«Un anuncio vacío»

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez, lamentó que el alcalde pretenda empezar la campaña electoral para las próximas municipales mintiendo a los ciudadanos, asegurando que este año van a generar diez nuevas plazas de agentes de la policía local «cuando la realidad es que no han contemplado ni un solo céntimo en los presupuestos de este año para ampliar la plantilla, algo que se convierte en un anuncio vacío más de los que están acostumbrados a hacer». Según Sánchez, «el PP no tiene credibilidad para prometer a 20 días de las elecciones municipales lo que no han hecho en 12 años». Desde el PSOE se contempla que en los primeros presupuestos que elabore dicho partido de cara al ejercicio 2020 se incluya la partida económica necesaria para hacer efectiva la ampliación del número de agentes de la Policía Local.