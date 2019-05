Los vecinos de la anciana asesinada en Abarán la echaron en falta al no ir a un entierro

La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis tras la muerte a cuchilladas de la anciana de Abarán. El juzgado número 4 de Cieza ha tomado las riendas para intentar esclarecer la muerte de la mujer de 82 años que el pasado jueves apareció sin vida en su casa, el segundo piso del número 57 de la calle Doctor Molina de Abarán. La investigación no descarta ninguna hipótesis.

La Policía Local y la familia encontraron a la octogenaria tirada en el suelo de su dormitorio boca abajo y con un charco de sangre. La autopsia también habría revelado que la mujer habría muerto al menos un día antes, según las informaciones cercanas al caso a las que ha tenido acceso esta Redacción.

Paradójicamente, el fallecimiento de un vecino de toda la vida de la difunta fue lo que hizo que otros residentes del inmueble, extrañados por no haberla visto en el sepelio, se preguntaran si podría haberle ocurrido algo, de ahí que decidieran avisar a sus familiares, según relató a esta Redacción ayer una de las vecinas.

Ya el viernes pasado, y después de localizar el cadáver, la Guardia Civil inició una investigación a pesar de que, dada la edad, todo parecía indicar que pudiera tratarse de una muerte natural o de una desafortunada caída. Sin embargo, los estudios del forense determinaron que la anciana presentaba heridas en el cuello que, previsiblemente, podrían haber sido producidas por un arma blanca.

Por eso, el entierro de la víctima, que iba a ser el sábado por la mañana, no pudo realizarse finalmente porque la juez que lleva el caso desautorizó la entrega de los restos mortales. Finalmente, la mujer fue enterrada este pasado lunes por la tarde en el campo santo de la localidad abaranera.



Consternación entre los vecinos

Los vecinos de alrededor de la vivienda donde residía la fallecida estaban literalmente consternados tras recibir las primeras informaciones que indicaban que la muerte, probablemente, no había sido causa de un accidente. Concepción Templado, que vive en el piso de enfrente de la mujer fallecida, relataba ayer que, precisamente, estos días acababa de enterrar a su padre y que por esa razón, entre la estancia en el hospital y demás papeleos, hacía tiempo que no veía a la víctima. «Me extrañó muchísimo que Maruja no viniera al entierro de mi padre porque hemos sido muy buenas vecinas, por lo que decidimos llamar a sus familiares», comentó Templado.

Mientras tanto, y aunque la Guardia Civil no baraja el móvil del robo como posible causa, en el barrio comienza a reinar cierta zozobra por la confusión que aún existe para esclarecer las causas de la muerte de esta mujer.