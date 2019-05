El Ayuntamiento de Lorca no firmará las expropiaciones del AVE sin proyecto

La firma del Ayuntamiento de Lorca no figurará en las actas de replanteo para la expropiación forzosa de los más de 360 afectados «por el proyecto de construcción de plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, tramo Totana-Lorca», si antes no se ha resuelto el problema que siguen teniendo los vecinos de la pedanía de Tercia, quienes solicitan que los pasos elevados que incluye el citado proyecto, sean inferiores, según anunció el concejal de Fomento e Infraestructuras, Ángel Meca.

El plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 17 de mayo. El Ayuntamiento, según Meca, va a continuar alegando por cuarta vez consecutiva «para evitar que se construyan los tres pasos elevados sobre el ferrocarril en la pedanía de Tercia (Camino de Villaespesa, Carretera Nueva y Camino de Enmedio)», como piden también los miembros de la plataforma Villaespesa Soterrada.

Meca afirma que «mientras no quede resuelto el cambio de los pasos superiores del proyecto por inferiores, este concejal no firmará las actas de expropiación en representación del Ayuntamiento, porque muchos no son conscientes todavía de la inquietud y zozobra que han creado en estos vecinos, puesto que el cumplimiento y la palabra que se dio en su momento por parte del anterior delegado del Gobierno no se ha cumplido, con malas artes y generando inquietud entre el vecindario». El edil de Fomento e Infraestructuras añade que «el propio representante de ADIF dijo ante el anterior delegado del gobierno, Diego Conesa, que técnicamente era posible lo que se pide y económicamente más barato», señalando que «así pues,si tenemos el agua y la harina, ¿por qué no hacemos el pan?». La decisión de no firmar las actas de expropiación, según Meca, «es obligatoria, aunque no vinculante». Los servicios jurídicos municipales estudian la decisión que se ha tomado. Meca insiste en que el Ayuntamiento no firmará las actas «hasta conseguir la seguridad de que los muros de 16 metros que emparedan casas, se cambian por pasos inferiores» y recuerda que son siete las viviendas afectadas de ejecutarse el proyecto inicial.

El edil de Fomento ha señalado que «el anexo que acompaña al edicto para la publicación de las expropiaciones en el tablón de anuncios se encuentra disponible, no solo en el Ayuntamiento sino también en la planta baja de la concejalía de Urbanismo en el complejo La Merced».

Los integrantes de la plataforma Villaespesa Soterrada aseguran que cuentan con el compromiso firme del secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, que hace unos días se reunió con ellos, de que el lunes que viene conocerán la fecha de constitución de la mesa de trabajo que tratará sobre el futuro de los pasos, motivo de la polémica.