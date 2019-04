Óscar Martínez García: "La diversión no está reñida con cumplir los ritos que hacen únicas estas fiestas"

El concejal de Cultura de Caravaca de la Cruz, Óscar Martínez, tiene claro que el futuro de los festejos de mayo «está vivo», pero subraya la importancia de que no se olviden los orígenes de estas celebraciones tan especiales.

¿Qué novedades presenta este año el programa festero?

Más que novedades, son retoques en cuanto al funcionamiento de la fiesta, pensados con el objetivo de mejorar. Habrá otra distribución de los Caballos del Vino el 2 de mayo por la mañana en la Gran Vía y el Templete, así como en la explanada del Castillo una vez hayan realizado la carrera; las migas suman un concurso más para dar cabida a la participación de los vecinos y se pretende orquestar mejor la entrada de bandas, aunque más que novedades. Yo diría que es una evolución.

Este año se ha establecido una ciudad festera. ¿Puede explicarnos las razones que han llevado a su creación y cómo va a funcionar?

Obviamente, las razones están en la seguridad y en intentar conciliar la fiesta de unos con el descanso de los demás. No es ir en contra de los refugios que hay en la localidad, muchos de los cuales son sedes consolidadas y en propiedad, sino luchar contra las molestias nocturnas. Pensamos que nos hemos quedado un poco atrás en ese sentido con respecto a otras fiestas y que se gana en diversión, ya que además de las carpas que han alquilado las peñas para que sean sus refugios, habrá un espacio colectivo y totalmente gratuito dentro de los Salones Castillo las noches del 3 y 4 de mayo.

¿Qué medidas se han tomado para velar por la seguridad de los caravaqueños?

A falta de celebrarse en breve la Junta Local de Seguridad, las medidas de seguridad estarán, sobre todo, en la protección al tráfico rodado durante las mayores concentraciones de público en los escenarios principales de la fiesta. Asimismo, el dispositivo de asistencia sanitaria y de emergencias seguirá presente, sobre todo el 2 de mayo, que es el día de mayor complicación en cuanto a organización.

¿Qué progresos o cambios en las Fiestas de Caravaca se han producido en esta legislatura?

Personalmente, creo que cuatro años es poco tiempo para hablar de cambios, aunque sí considero que hemos progresado en cuanto a seguridad, ya sea con respecto al tema de los seguros y, sobre todo, la concienciación de que no todo vale en fiestas y que la seguridad debe primar sobre lo demás. Quedan cosas por mejorar porque la fiesta, como la sociedad en la que vive, evoluciona y no debe quedarse atrás. En todo esto es fundamental la implicación de las directivas de turno y del festero de a pie.

Desde la perspectiva que le da ser Concejal de Festejos, pero también el hecho de participar en ellas en los gigantes, como cristiano€ ¿Cuál cree que es el futuro de las Fiestas de Caravaca?

El futuro de las Fiestas es bueno, está vivo, los jóvenes se integran en bloque en los caballos y poco a poco en los moros y cristianos, pero sigue existiendo el peligro de que todo se banalice y se olviden los orígenes de la Fiesta. Estoy convencido de que la diversión no está reñida con cumplir los ritos que hacen de las Fiestas de Caravaca en algo único e inexportable. Ante eso es por lo que tenemos que estar atentos todos.

¿Qué espera del pregón de Pedro Guerrero?

He de confesar que por la amistad que mantengo con Pedro Guerrero y por el cargo que ostento, ya he escuchado el pregón y sé que no va a dejar indiferente a nadie. Es un pregón para escucharlo y, si se me permite, reflexionarlo.

¿Qué méritos atesoran el cofrade del año, los festeros€?

Todos son gente y colectivos que atesoran una larga trayectoria en las fiestas y un distintivo general es que son de los que trabajan en la sombra y que se reconozca eso me gusta, ya que «lo que no se ve» casi siempre es más importante que lo que se muestra en la calle.

Como concejal además de Cultura, ¿qué conexión hay entre los mundos de la fiesta y la cultura en Caravaca?

Toda. Las Fiestas son una expresión cultural enorme de Caravaca. Es un momento en que la creatividad, la imaginación y el esfuerzo de miles de caravaqueños sale a la calle y siempre con el afán de superarse. Un pueblo que no sabe festejar sus tradiciones creo que le falta algo, y de eso Caravaca va más que servida€

A quien no conozca Caravaca en fiestas, ¿qué le diría para que la visite estos días?

Sobre todo, que abra bien los ojos y que esté atento a lo que ve, y si tiene dudas que pregunte, porque dentro de cada caravaqueño habrá un «guía turístico» excelente que le explicará con pasión lo que está viendo. Y también que no incurra en conductas de riesgo, sobre todo cuando haya caballos por la calle.

Un deseo para los caravaqueños.

Que se diviertan en estas fiestas y que cuando llegue el 6 de mayo tengan el regusto de haber pasado unos días irrepetibles sin problemas ni incidentes. Todo esto ha merecido mucho la pena.