Las esculturas de la villa romana de Los Cantos de Bullas seguirán siendo BIC

La sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región ha desestimado el recurso presentado por el propietario de las esculturas romanas procedentes de la villa de Los Cantos, en Bullas, contra la decisión de la Comunidad Autónoma de declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto arqueológico formado por las mismas. En su recurso, el demandante pidió también la devolución de las esculturas, que la Comunidad Autónoma recibió tras ser halladas tres de ellas por la Guardia Civil en septiembre de 2016 en domicilios de Lorca y Cartagena. La sala, que tiene como ponente al magistrado Abel Ángel Sáez, dice que las esculturas son consideradas obras mitológicas o de género y que las mismas conforman un conjunto arqueológico único e indivisible, «con sobresaliente valor cultural».

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, por decreto de octubre de 2017, acordó la declaración de BIC de este conjunto arqueológico, al que falta la escultura conocida por El Niño de las Uvas, que se encuentra en paradero desconocido. La decisión fue recurrida por el propietario de las esculturas-fuente, que tachó de «ilegal» la resolución tanto por motivos de forma como de fondo. Entre otras alegaciones, expuso que las obras no debían ser consideradas como un mismo conjunto, al señalar que no existía entre ellas coherencia estilística ni funcional o cronológica. «El fin oculto de todo este montaje no es más que el de apoderarse de las esculturas», se leía en el recurso.