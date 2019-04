Dolores Giménez Reina: "La unión entre los tres bandos festeros se va a notar en los resultados"

­El compromiso de Dolores Giménez con las Fiestas de Caravaca se refleja en los 24 años que atesora como festera. La nueva secretaria de la Comisión de Fiestas afronta ahora un nuevo desafío con la ilusión por bandera y de la mano de los tres bandos, con los que trabaja sin descanso desde hace varias semanas.

Festera de a pie desde hace veinticuatro años, cuando fue una de las fundadoras de Abul Khatar Femenino, Dolores Giménez Reina se estrena como secretaria de Comisión de Fiestas. «Hubo quien me felicitaba pero también quien me dio el pésame», bromea.

Una de sus primeras decisiones tras su elección por la Hermana Mayor fue la de enviar una carta personal a cada festero presentándose y pidiéndoles colaboración. «Les facilitaba mi correo y mi móvil y agradezco a quienes me han contestado con sus ideas. Desde abajo se ve mucho mejor cualquier circunstancia que pueda suceder en la carrera o en los desfiles».

¿Cómo decide hacerse cargo de Comisión de Fiestas?

Me lo ofreció la Hermana Mayor, que es a quien corresponde la decisión. Me lo pensé mucho, miré cualquier detalle, los estatutos, el reglamento€ para ver qué me hacía falta, y faltaba un equipo. Doy las gracias a gente que se ha comprometido conmigo porque son muy buenos amigos y amigas, y otros que lo han hecho sin conocerme. Diego García, por ejemplo, se ofreció a echarme una mano en todo, y lo ha cumplido: es un gran apoyo. Cuento además con el sostén de la Junta representativa de la hermana mayor.

Para mí era también era muy importante que hubiera muchísima unión entre los tres bandos y comisión, porque los tres la forman las Fiestas junto al Ayuntamiento., era primordial trabajar juntos.

Creo que hemos tenido mucha suerte, con tres presidentes geniales, y cuando lleguen las fiestas esta unión se notará en los resultados.

Hermana Mayor, secretaria de Comisión de Fiestas, presidenta del Bando Moro€ ¿se valora más a la mujer en las Fiestas de Caravaca?

No es que no se haya valorado, es que no nos hemos decidido. No nos veíamos en estos puestos. Es muy cómodo que te preparen las fiestas, no hablo solo de las mujeres, sino de cuando deben producirse relevos entre quienes las organizan. Las Fiestas no se hacen solas, conllevan muchos preparativos y responsabilidad para que los festeros puedan disfrutarlas.

Volviendo a las mujeres, cuando hemos querido dar el paso nadie nos ha puesto un impedimento; al contrario, ahora verás cómo detrás nuestro vendrán muchas otras.

¿Qué novedades han preparado para este año?

La noche de las migas se ha propuesto un concurso diferente. Siempre se ha hecho el de las peñas, con las que hemos hablado, y su actitud ha sido la de ofrecerse para ayudarnos en todo, pero había un vacío hasta que suben al Hoyo o se mueven por las calles. Este año queremos que entre las diez y la una haya migas como siempre en las calles, que se está perdiendo. Hemos propuesto entonces un concurso para familias y amigos que se junten alrededor del Hoyo. Esperemos que se animen y puede resultar una noche buena y agradable. No sabemos si ya obtendremos este año el resultado esperado al ser novedoso, pero esperamos mantenerlo.

El 2 de mayo habrá caballos toda la mañana en la Gran Vía. Para las personas de fuera si están amontonados todos en el Templete es imposible verlo. Desde las 8.30-9.00 horas, habrá caballos de Maruja Garrido a Paco Pim. Que Caravaca esté lleno de caballos.

Este año, la bandeja de flores sale de la iglesia de san José y no de la Compañía como los últimos años.