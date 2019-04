El nuevo pabellón deja sin pádel a Cehegín

El PP muestra su malestar con la gestión del área deportiva

Cehegín se queda sin pistas de pádel por el momento, ya que su espacio lo ocupará el nuevo pabellón de deportes. Las reacciones políticas no se han hecho esperar y el Partido Popular de Cehegín ha mostrado su malestar con el equipo de gobierno socialista en materia de deportes, "Cehegín no merece un Gobierno que improvisa, juega con las ilusiones de los deportistas cehegineros y no tiene claro qué hacer con el nuevo pabellón." han declarado desde las filas de PP.

Según denuncian los populares, para la realización del nuevo pabellón en las instalaciones del complejo Polideportivo Almarjal "Javier Miñano Espín" el Ayuntamiento propuso quitar a los asentadores de la lonja municipal 1.200 metros cuadrados de las instalaciones. Esta propuesta estaba fuera de la idea inicial del proyecto que contemplaba quitar las pistas de pádel de estas instalaciones.

Tras las quejas y protestas por parte de los asentadores de la lonja municipal el Ayuntamiento tuvo que rectificar y volver a la idea inicial de quitar las pistas de pádel. Esto ha supuesto un perjuicio para los usuarios que practican este deporte en la escuela deportiva de pádel.

A pesar de las inclemencias del tiempo, según indican en una nota de prensa, el pasado sábado las pistas de pádel fueron desmontadas de forma unilateral y sin consultar a nadie. «sin pistas donde practicar pádel, la escuela ha tenido que suspender sus clases hasta no se sabe cuándo, así como el resto de usuarios que alquilaban estas pistas», han aclarado.

Las pistas de pádel que construyó el Partido Popular de Cehegín costaron aproximadamente 50.000€. también han incidido que «el nuevo lugar no es el más adecuado y tendrán un coste innecesario que se podría haber evitado si se hubiese planificado mejor».

En la misma línea también se ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, Jerónimo Moya, en una comparecencia que realizó ante los medios de comunicación.

Por su parte, el alcalde de Cehegín, José Rafael Rocamora, que sentía las molestias y pedía comprensión, explicaba a través de su cuenta de Facebook, que «el pabellón es necesario y su ubicación idóneas es aquella», matizando que «existe un daño colateral que es que las pista de pádel se tiene que trasladar». Sobre este asunto ha matizado que «a medio plazo creo que incluso es bueno para los usuarios de este deporte que podréis contar con unas pistas nuevas y con la orientación idónea, que la actual no la tiene». Por último recordó que «estamos cerca del final del verano y por lo tanto de la finalización de la temporada, por lo que creo que es la época donde menos perjuicio se causa».