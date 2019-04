La Fiscalía estudiará la justificación de los gastos de las Fiestas de Calasparra 2017

Jesús Alajarín: "Tras estudiar detalladamente los 171 de las partidas comprobamos que faltaban por justificar 146.000 euros, una cifra que superaría el 36% del total"

La Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias al Ayuntamiento de Calasparra, a raíz de una denuncia formulada por el grupo municipal de Ciudadanos en Calasparra, para esclarecer la ausencia de justificantes de pago por valor de 146.000 euros en la cuenta de festejos y encierros del año 2017.

Jesús Alajarín, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calasparra, ha señalado que solicitó la comprobación de dos partidas de gastos correspondientes a las cuentas de festejos y encierros del año 2017 cuya liquidación ascendió a 400.000 euros, aunque se habían presupuestado 300.000. "Nuestro objetivo es fiscalizar y controlar los gastos del Ayuntamiento, como venimos haciendo desde el inicio de la legislatura". Alajarín continuó explicando que después de cotejar toda la documentación aportada por el Ayuntamiento, comprobaron tras estudiar detalladamente los 171 apuntes de las mismas que faltaban por justificar 146.000 euros sobre los 400.000 de las partidas presupuestarias, una cifra que supera el 36% del total. "Es decir que uno de cada tres euros no está justificado".

En este sentido, Alajarín ha resaltado que "que no pueden existir obligaciones reconocidas o liquidadas que no estén soportadas por facturas u otros documentos justificativos de la realización de la prestación, porque transgrede la ley 9/2017 de contratos del sector público y del artículo 58 del Real Decreto 500/1990. Por tanto, consideramos que el alcalde socialista José Vélez habría podido incurrir en los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y por ello lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía, la cual, atendiendo a la documentación presentada ha abierto diligencias de investigación".

El concejal de la formación naranja ha incidido en que no es la primera vez que comprueban la falta de justificantes de los gastos del Ayuntamiento "Sin embargo, en este caso, el porcentaje es especialmente alto y no es lógico que no puedan justificar unos gastos ya liquidados y aprobados por el pleno hace un año y medio".

Hace unos días la fiscalía ya abrió diligencias al alcalde de la localidad José Vélez por el presunto cobro ilegal de trienios del alcalde de Calasparra, José Vélez, tras otra denuncia formulada por el grupo municipal de Ciudadanos en esta localidad.

Más de 80 denuncias archivadas

El alcalde de Calasparra, José Vélez, ponía de manifiesto que «Ciudadanos ha planificado su campaña electoral a base de denuncias», matizando que «está chusma de Ciudadanos sigue poniendo denuncias que siempre se acaban archivando sin llegar a ninguna parte». En este sentido el regidor recordó que a lo largo de estos últimos cuatro años han sido 84, las denuncias entre Juzgado de Paz, Contencioso Administrativo, Fiscalía, Penal, Civil, recursos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Superior de Justicia, incluso al Supremo.

Sobre los hermanos Alajarín incidió en que, el actual portavoz y el futuro candidato, «están los dos investigados, uno por un supuesto delito de entregar un documento confidencial del consistorio y el otro por un supuesto delito de expolio del Patrimonio Arqueológico Nacional».

También tuvo palabras para la formación Naranja a nivel regional, «parecían que venían a dar transparencia política, y están manteniendo a esta gente en Calasparra».

Vélez puso de manifiesto que «lo único que pretenden es desgastarme ante los medios de comunicación, están intentando instrumentalizar la justicia para su bien político propio, ya que son incapaces de hacer política para el bien de sus ciudadanos».

Por último recordó que «todo esto viene por una animadversión personal, por cuestión de un familiar de Jesús Alajarín, que tuvo una desafortunada intervención pública que acabó apareciendo en todos los medios regionales y nacionales, así que desde entonces nos tiene jurado que va a por nosotros».