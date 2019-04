La excandidata de Vox denuncia que le enviaron "tres matones" a su casa

Marisa Arcas, que ha sido candidata a la alcaldía de Lorca durante 20 días por el partido Vox, del que sigue siendo militante, ha interpuesto ante la Guardia Civil dos denuncias. Una por presuntas irregularidades financieras por parte de miembros de la ejecutiva local y la otra por amenazas después de recibir en su domicilio la visita de "tres matones", quienes además le insultaron. Según asegura, la llamaron "la puta de Vox".

"Al tomar contacto con la ejecutiva local detecto una serie de irregularidades que pongo en conocimiento de la dirección regional y, a partir de ese momento, se inicia una campaña de acoso y derribo hacia mi persona por parte de determinados afiliados de Lorca", ha afirmado Arcas esta mañana en rueda de prensa.

"He temido por mi integridad física. He recibido amenazas e incluso la visita de tres matones a mi domicilio que no solo me insultaron sino que me amenazaron con un 'lo vas a pagar'", destacó.

Arcas ha dicho que no es cierto que haya renunciado a la candidatura, sino que ha sido la organización del partido la que la ha eliminado de la misma.

Hace unos días se conocía precisamente que lVox ha cambiado a última hora a su candidata para la alcaldía en Lorca y después de anunciar que sería cabeza de lista la periodista Marisa Arcas la ha sustituido por la empresaria María del Carmen Menduiña.

Así figura en la candidatura del partido presentada ante la Junta Electoral de Zona que ayer publicó el Boletín Oficial de la Región (BORM), aunque la formación de Santiago Abascal en Lorca no había hecho público el cambio de su cabeza de lista.

Arcas ha convocado este jueves una rueda de prensa en la que quiere informar de los "motivos reales" de su exclusión de la candidatura de Vox.

El partido concurre por segunda vez a las municipales en Lorca, aunque en el año 2015 no obtuvo representación.

El cambio ocurre después de que la asamblea local celebrase una reunión de urgencia tras conocerse el nombramiento de Marisa Arcas como cabeza de lista y acordó que la coordinadora local mantuviera un encuentro con la dirección regional para pedirle que diera marcha atrás. Si no revocaban la designación, la coordinadora se plantearía dimitir y cerrar la sede de Vox en Lorca, según informaron varias fuentes a este diario.