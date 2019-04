Hallan a un hombre muerto con un disparo en el pecho en una casa de campo de Mula

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado hoy en un paraje de Mula, indicaron fuentes cercanas al caso.

Ocurría poco después del mediodía. El cuerpo estaba en una casa de aperos de una vivienda de la zona del campo. El lugar es conocido como El Minglanillo, que está entre Pliego y la población de Fuente Librilla.

El difunto, de 42 años de edad, era natural de Pliego, detallan fuentes próximas. Su cadáver presentaba una herida de disparo en el pecho. En cuanto al arma, habría aparecido junto al cuerpo y sería una escopeta de caza.

Fuentes cercanas al caso insistieron en que aún es pronto para determinar si se trata de un homicidio, que hay que esperar a la autopsia y que ahora se analizará el escenario principal, donde se encontró el cuerpo, en busca de evidencias de la presencia o no de otra persona. Las mismas fuentes señalaron que, al no ser una muerte natural, siempre se tratará, de momento, como un suceso violento. Admitieron que no se descarta que el mismo vecino hubiese apretado el gatillo. Será el análisis de la trayectoria de la bala lo que, en última instancia, determine esta hipótesis.

Tras el hallazgo y corroborar la defunción, el forense y el juez de guardia se movilizaron al lugar. Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, para realizar la pertinente autopsia. Del caso se ha hecho cargo el Instituto Armado.