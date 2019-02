Investigan si un ajuste de cuentas está detrás del tiroteo de Alcantarilla

Cuando la Policía Nacional llegó al lugar del suceso, solamente encontró casquillos

El suceso tenía lugar el pasado miércoles por la noche. La Policía Nacional de Alcantarilla sospecha que un ajuste de cuentas está detrás de un tiroteo en el que la única persona que acabó herida fue por un golpe con un bate en la cabeza, indican fuentes cercanas al caso.

El escenario, la calle Independencia. La Policía Local recibió una llamada para alertar de que se escuchaban disparos, aunque, cuando los municipales llegaron a la citada vía, no vieron nada.

Casi al mismo tiempo, tal y como informaba la Policía Local mediante un comunicado de prensa, «se recibió otra llamada que alertaba de que un individuo se encontraba en un estado de nervios y muy alterado en las confluencias de la calle Mayor con el Camino de la Piedra». Este sujeto presentaba lesiones en la cabeza, realizadas, al parecer, con un bate.

Cuando la Policía fue a hablar con el hombre, él dijo que tanto él como su sobrino habían sido «secuestrados y agredidos», pero que él había podido escaparse. Añadió que sus captores le habían tiroteado mientras huía, aunque sin puntería, y que se habían llevado a su pariente como rehén.

«Tras recabar la información más básica de los autores, se inició un dispositivo de búsqueda de los dos vehículos en los que siete personas viajaban con el secuestrado, reconociendo a uno de los implicados que podría vivir en El Campico», explica la Policía Local. El mismo barrio en el que, allá por 2015, la Policía arrestaba a dos vecinos, también por un tiroteo.

Una patrulla se presentó en esta barriada de las afueras del pueblo y vio un coche sospechoso. «El turismo reseñado se metió a toda velocidad en una vivienda de la barriada», precisa la Policía Local, que ya había avisado a la Nacional de lo que pasaba.

Los coches policiales entraron detrás. Interceptaron al conductor, que resultó ser el supuesto secuestrado. Llevaba sangre en la boca y primero dijo que él hizo esas heridas con un martillo. Al rato, contó que lo que había contado su tío era verdad: los han capturado a los dos, les habían dado una paliza en la huerta y les habían disparado, pero no les habían dado. La Policía pidió a y sobrino que indicasen cuál era la zona de huerta en cuestión en la que se había producido el hecho. Y lo indicaron, y ahí fueron. Cuando llegó la Policía al lugar de los hechos, solo había casquillos.

La Policía Judicial de la Comisaría de Alcantarilla citaba ayer a las víctimas a declarar. Fuentes próximas al caso señalaron que implicados y autores parece que se conocían ya de antes y que, finalmente, no se puso denuncia.

El Campico es un lugar marginal en muchos aspectos. El origen del barrio más deprimido de la localidad se remonta a 1987, cuando «se amplió el término municipal» y personas que anteriormente vivían en la zona de San Basilio, en Murcia, pasaron a residir en Alcantarilla, apuntaron desde el Ayuntamiento. El Campico aún no tiene red de alcantarillado. Aún quedan pozos ciegos y es habitual la presencia de aguas fecales, con la situación insalubre que esto supone. No existen proyectos para regenerar la zona (emplazada en el denominado Camino de la Silla, en el límite entre Sangonera y Alcantarilla) a corto ni a largo plazo, de momento. Cáritas lleva a cabo una importante labor en la barriada, con actividades capitaneadas por trabajadoras sociales. En las viviendas del suburbio (que no son chabolas en sí) viven 40 familias.