De Ciudad Real a Molina para protestar porque le han "estafado" al repararle un motor

"Me siento impotente. No tengo mucha cultura, pero no me gusta que se rían de mí". Así se expresa Roberto Ropero, un vecino de Tomelloso (Ciudad Real), que lleva dos días protestando en la puerta de la empresa de Molina de Segura en la que, asegura, le han "estafado".

Ropero, que está durmiendo en su furgoneta, explica que todo viene porque le cobraron un total de 7.500 euros por reparar el motor de un coche que, a día de hoy, sigue roto. Señala que, la primera vez que recibió el motor, "otra vez se gripó". Cuando lo comunicó a la empresa, "me dijeron que tenía que desmontarlo yo de nuevo, para que lo revisasen aquí otra vez". Y le cobraron más dinero, por "montaje y desmontaje".

En estos momento, "el motor tiene fricción", así que no funciona. Ropero pensó primero en ir a los tribunales, pero "fui a un abogado y me pide 3.500 euros", una cantidad de la que él no dispone.

Así que decidió viajar él mismo hasta Molina, en la furgoneta que le hace las veces de posada, y plantarse con una pancarta en las instalaciones de la compañía. Dice que salió a hablar con él "el mismo técnico" que se ocupó de su motor, sin llegar a acuerdo alguno.

"Ya vine otra vez, hace como un mes y medio, antes de Navidad", rememora, para remarcar que se siente "estafado". "No me voy a mover de aquí hasta que me den una solución", asevera.

Este periódico se puso en contacto con la empresa en cuestión, que respondió que hasta el lunes no daría su punto de vista de los hechos, ya que la persona competente para hacerlo se encuentra en estos momentos en Valencia.