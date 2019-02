Buscan la furgoneta en la que huyeron los asaltantes del súper de Alguazas

Uno con ropa oscura. El otro, con un chándal. Ambos varones. Y españoles, por el acento, tienen claro los testigos. Los investigadores siguen buscando a los dos hombres que ayer, miércoles, asaltaban a punta de pistola un supermercado en Alguazas, agarraban dos cajas registradoras y se las llevaban.

Aunque los testigos aseguraron que los habían visto salir corriendo, que no había coche alguno esperándoles en la puerta, las cámaras de seguridad de negocios cercanos captaron cómo escaparon los sospechosos. Se dirigieron, efectivamente, a pie, pero solo hasta el lugar donde tenían aparcada una furgoneta blanca. Es el vehículo que ahora buscan los profesionales del Instituto Armado, que esperan arrestar en breve a estos individuos.

La Guardia Civil busca desde ayer a los dos hombres que atracaron un supermercado en la calle Mayor de Alguazas. Entraron en el establecimiento, pistola en mano, y se apoderaron de dos cajas registradoras. Nadie resultó herido.

Ocurría sobre las cinco y media de la tarde. Al lugar se desplazaron agentes de la Benemérita, que se hacen cargo de la investigación. Según cuentan los dos testigos, por el acento eran sin ninguna duda españoles. Y vocalizaban perfectamente.

Apenas dos minutos después del atraco hicieron su aparición en el lugar agentes de la Policía Local. Posteriormente, del Instituto Armado. Estuvieron visionando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, aunque parece ser que va a resultar difícil identificar a estos individuos: llevaban gorras y una braga en la cara, para cubrir sus rostros.

En el momento del atraco solamente estaban en el local dos trabajadoras. No había clientes, explicaron fuentes cercanas al caso. El Centro de Coordinación de Emergencias informó de que una empleada del negocio precisó de asistencia sanitaria tras el suceso, debido a un ataque de ansiedad. La mujer fue atendida in situ y no fue necesario llevarla al hospital, detallan desde el 112.

Al lugar se desplazaron rápidamente el alcalde de Alguazas, Blas Ruipérez, y la concejala de Seguridad, Soledad Bermúdez, que hablaron con las cajeras afectadas y les transmitieron su apoyo.