Manifestación frente a la planta solar de Mula por el impago a los trabajadores

Una treintena de trabajadores, pertenecientes a empresas subcontratadas por una de las filiales del Grupo Cobra, EsaSolar, para poner en marcha la instalación de la planta fotovoltaica más gran de Europa en el término municipal de Mula, se concentraban ayer frente a las instalaciones de las oficinas de la empresa en el campo de trabajo para reclamar el pago de los atrasos que se adeudan a los trabajadores.

La concentración, que se mantendrá durante la jornada de hoy se debe, según explica un portavoz de los trabajadores, a que llevan desde el pasado mes de enero sin cobrar y no obtienen un compromiso de la empresa cuando las obras en la planta están prácticamente acabadas.

Los afectados se han puesto en contacto con Cobra, ante la negativa de EsaSolar a abonar los adeudos, aunque tampoco han recibido un compromiso firme lo que les ha llevado a concentrase frente a estas dependencias para exigir el pago de las nóminas y seguridad social de los trabajadores durante los meses de enero y febrero, más de 300.000 euros.

La planta fotovoltaica que se construye en Fuente Librilla, en el término municipal de Mula, es la mayor de toda Europa, un proyecto que generará 500 megavatios de potencia y para lo que, afirman, no existía ningún referente en toda España, «por lo que se han generado situaciones y atrasos que no estaban previstos durante su puesta en marcha». A pesar de ello destacan que los trabajadores, más de un centenar de personas, no deben ser los perjudicados de estas desavenencias por lo que seguirán manifestándose y tomando medidas hasta que la situación pueda solventarse.

Esta no es la primera ocasión en la que surgen problemas con el pago a los trabajadores por la subcontratas de Cobra. También se ha denunciado la falta de regulación de los contratos y el cambio continuado de empresas trabajando en la planta, hasta 70 distintas durante los meses que lleva construyéndose la planta.