Ultimátum para que se acelere la regeneración del casco viejo de Lorca

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos, exige la convocatoria urgente del Consejo Sectorial del Casco Histórico de la ciudad «para analizar de manera estratégica la situación en la que se encuentra y dar cuenta de las gestiones realizadas durante los últimos meses». Mateos advierte que dicho foro se creó a propuesta de su partido para abordar las soluciones que urge el casco histórico y que «lleva más de un año sin reunirse, pese a que el reglamento obliga una convocatoria, al menos, cada seis meses».

Mateos insiste en que «hay que abordar de manera urgente la revitalización estratégica del casco histórico en lo que no cabe más demora». El portavoz socialista pone de manifiesto «la falta de compromiso del partido popular para la recuperación estratégica del casco histórico, pues no solo, son capaces de incumplir hasta sus propios reglamentos, sino que además, no han sido capaces de sacar adelante ni uno solo de los dos instrumentos que, en su momento, aseguraron iban a ser básicos y fundamentales para su revitalización como son el Peprich y el Plan Estratégico de Revitalización y Recuperación de la zona».

Mateos urge a convocar el Consejo Sectorial para abordar, entre otras cuestiones, la grave situación por la que atraviesa el comercio tradicional en el casco histórico, el conjunto de solares abandonados que hay llenos de basura y maleza, la situación en la que quedan proyectos fundamentales como es el palacio de Justicia, el aparcamiento parcialmente cerrado que hay frente a la ex colegiata de San Patricio, el vial de los barrios altos que se encuentra paralizado o la recuperación de los templos de Santa María, San Pedro y San Juan.

Para Mateos, la lucha por recuperar el casco histórico no puede quedarse solo en acciones puntuales, gestos o anuncios sino en políticas planificadas, reales y efectivas siendo necesaria una visión de conjunto de la mano de expertos cualificados y una planificación acorde a los análisis previos. Mateos recuerda que en su proyecto Sol (Soluciones para Lorca), la revitalización del casco histórico «es uno de los ejes de los rayos de ese Sol que hay que poner en valor».