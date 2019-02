El Ayuntamiento de Mula se compromete a abrir la piscina climatizada en 2020

La piscina climatizada de Mula sigue estando en el foco de actos vandálicos. Esta semana el grupo municipal de Ciudadanos denunciaba nuevos desperfectos en las cristaleras de las instalaciones, que se encuentran cerradas desde hace seis años.

El Ayuntamiento ha mostrado su compromiso de reabrir la piscina en 2020 coincidiendo con la liquidación de la deuda que mantenía el consistorio con la empresa concesionaria de más de 1.160.000 euros.

El concejal de Urbanismo, Francisco Javier Llamazares, afirmaba al respecto que ''cuando llegamos al gobierno municipal en 2015 nos encontramos con las instalaciones de la piscina climatizada cerradas y con una deuda de más de un millón de euros que hacía inviable económicamente la reapertura de las instalaciones. Durante la actual legislatura, -explicó-, se ha ido pagando esta deuda a razón de 240.000 euros anuales, por lo que quedará saldada en el año 2020, momento en el que podamos volver a abrir la piscina climatizada''.

Según destaca Llamazares, el consistorio no podía reabrir unas instalaciones que contaban con una carga tan importante, por lo que su intención era liquidar la deuda y posteriormente realizar una inversión en la mejora de los sistemas energéticos ''a través de caldera de biomasa o placas solares'' que permitan una óptima gestión de las instalaciones. Posteriormente, la piscina saldrá a licitación para su reapertura.

Actualmente se están realizando labores de mantenimiento en las piscinas a pesar de estar cerradas. Llamazares explicó que periódicamente se ponen en funcionamiento y se mantienen los vasos de las dos piscinas con agua para que no se produzcan desperfectos. Sobre los actos vandálicos en el exterior de las instalaciones, afirmó ''que no se puede hacer nada para evitarlos, pero las instalaciones se encuentran en buenas condiciones''.

Desde Ciudadanos Mula, según denuncia su portavoz, Toñi Salcedo, ''el paso de los años sin actividad y la infinidad de actos vandálicos han dejado la piscina en una situación lamentable con el consiguiente deterioro de los materiales y elementos de la misma''.

''Nuestra propuesta de que se hubiera mantenido bajo la gestión de los trabajadores, mientras no se buscaba una solución, era la más acertada para no dejar de prestar servicio, pero no fue así y éste es el resultado'', destacó.

En este mismo sentido, califican la actuación del gobierno municipal como irresponsable ''por no llevar a cabo medidas que eviten más si cabe el deterioro de la instalación y que haga casi inviable la puesta en marcha de la misma en un futuro''.