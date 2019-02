"Vamos a girar los recibos del IBI con la bonificación del 50%"

El PSOE cree que la medida es "una cortina de humo para ocultar que el PP votó en contra de las partidas".

El Ayuntamiento de Lorca expedirá el próximo 1 de junio alrededor de 44.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del ejercicio 2019, correspondientes a damnificados por los terremotos de 2011, con la bonificación del 50%, «a expensas de que un futuro gobierno del Partido Popular haga frente a los 7 millones de euros que importa dicha reducción», según anunció ayer el alcalde, Fulgencio Gil.

El alcalde recuerda que «con los gobiernos de Mariano Rajoy, los ciudadanos afectados por los seísmos se han beneficiado de 72 millones de euros por ese concepto». Durante los dos primeros años tras los terremotos de 2011, las viviendas afectadas por los seísmos se beneficiaron del 100% de la cuota en el IBI, corriendo por cuenta del estado la cantidad resultante. El resto, hasta 2018, la bonificación ha sido del 50% con un montante de 72 millones de euros en toral.

Para este año se ha solicitado asimismo dicha bonificación por entender que la reconstrucción de la ciudad no ha finalizado aún. No obstante, la no aprobación de los presupuestos generales del Estado pone en peligro dicha bonificación. A pesar de ello, desde el equipo de Gobierno se ha decidido expedir los 44.000 recibos con el 50% de bonificación como en los últimos años.

En este sentido dijo que «vamos a girar en verano los recibos con la bonificación del 50%, esperando que surja un gobierno que sea capaz de recuperar esa bonificación porque Lorca no se merece, después de varios años que no se le conceda porque lo necesitamos y porque esa bonificación figuraba en los presupuestos que se aprobaron siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno».

Según Gil, «Lorca lo que necesita es un gobierno fuerte del PP, que es el que siempre ha cumplido con nosotros, ya que hemos recibido del Estado 72 millones de euros de en concepto de IBI más otros 9 millones para recuperar las infraestructuras dañadas por los terremotos, así como el palacio de justicia, que ya estaba licitado y adjudicado por el PP».

Por su parte, el viceportavoz del grupo municipal socialista, Isidro Abellán, califica de «cortina de humo la medida anunciada por el alcalde para tapar el tremendo varapalo que supone al bolsillo de los lorquinos el votar en contra de la bonificación del 50% del IBI o de las partidas de 3 millones de euros para obras en pedanías».