Detenido de nuevo el médico de Molina por abusos a otra paciente

La Policía Nacional no descarta que aparezcan más víctimas del médico de 34 años que hace unos días era detenido (y el juez dejaba luego libre con cargos) por abusar de una paciente en un centro de salud de Molina de Segura.

Este misma semana, otra joven denunciaba haber sido víctima de abusos por parte de este mismo facultativo. La sometió a tocamientos, aseguró. Dada la situación, la Policía procedió a arrestar de nuevo al sujeto. Los abusos a esta paciente se habrían producido hace tiempo. Al ver el primer caso, la víctima se animó a denunciar, indicaron fuentes cercanas al caso.

Los primeros hechos tenían lugar sobre la una de la tarde, en el centro de salud del barrio de San Roque de Molina de Segura. La víctima, una joven de 23 años de edad, era una de las pacientes que aguardaban para entrar en la consulta. Hasta que llegó su turno. Entró. Y fue al salir cuando se activaron las alarmas.

La chica, de pronto, abrió la puerta de la consulta muy alterada, explican testigos presenciales. Dijo que el médico que había dentro, en vez de atenderla, había abusado sexualmente de ella. En concreto, señaló que el facultativo la había sometido a tocamientos en los glúteos contra su voluntad. Añadió que el doctor había llegado a hacerle fotografías.

Aunque esas fotos al parecer las borró, la Policía investiga si este médico guardaba en su teléfono imágenes comprometidas de otras pacientes, realizadas sin el consentimiento de estas.

Por su parte, el Servicio Murciano de Salud (SMS) también ha abierto una investigación y se encuentra recabando toda la información del caso con el fin de tratar de esclarecer qué ha sucedido, confirmaba la Consejería de Salud de la Región. El titular de Salud, Manuel Villegas, señaló, el día después de que LA OPINIÓN publicase el caso en exclusiva, que este médico, nacido en 1984, lleva desde 2011 trabajando para el SMS y hasta este momento no había ninguna queja sobre él. El hombre no tiene antecedentes, informaron fuentes cercanas a esta redacción. El consejero también dijo entonces que el médico ese día no había ido a trabajar "por otros motivos". Los motivos eran que se encontraba declarando en Comisaría, donde acabaría quedándose, en calidad de detenido.

El centro de salud Profesor Jesús Marín fue inaugurado en 2006, depende de la Gerencia de Área VI de Murcia y da cobertura a una población de más de 30.000 habitantes. No se sabe si, a raíz de esta segunda denuncia, el sospechoso será ya apartado de su puesto en este ambulatorio, donde sus compañeros sacaron un comunicado en el que le apoyaban y decían que creían en su inocencia.

"Tan respetables son los derechos de toda supuesta víctima a denunciar como lo son los del acusado a la presunción de su inocencia", escribían entonces sanitarios, en una nota difundida a los medios.

El médico se encuentra actualmente de baja, comentaron fuentes próximas.

En los juzgados de Murcia está en proceso actualmente otro caso de un médico, en esta ocasión de Murcia, investigado por abusar de una de sus pacientes. La jueza instructora ve "indicios racionales" de que este doctor, neurólogo, se sobrepasó sexualmente con la mujer, a la que estaba tratando por vértigos. Esta víctima, en concreto, denunció el caso tanto ante la Fiscalía como en el Colegio de Médicos de Murcia.