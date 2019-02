Un solar que no deja respirar a los vecinos de La Unión

Los vecinos de la calle Pérez Galdós de La Unión se han dirigido al Ayuntamiento con las quejas de todos ellos por la situación en la que se encuentra el solar que tienen frente a sus casas y que está siendo utilizado como aparcamiento público. Según los vecinos, el terreno no está acondicionado para ello, ya que los vehículos levantan mucho polvo cada vez que entran y salen.

Otra de sus quejas es que los dueños de los perros llevan a los canes a hacer sus necesidades en la zona y que no recogen los excrementos, con la consiguiente olor que tienen que soportar, ya que no pueden ni abrir la ventanas. Los vecinos de la zona aseguran que desde el Ayuntamiento no les dan soluciones. El alcalde de La Unión, Pedro López, aseguró que ese solar hace tiempo que ya no tiene la potestad del Ayuntamiento, ya que fue adquirido por Solvia (Banco Sabadell). «El Ayuntamiento perdió la concesión que tenía del anterior propietario, por lo cual el acondicionamiento corresponde a Solvia».

López afirmó que el Ayuntamiento se ha dirigido a los actuales propietarios para reclamarle que lo acondicionen o que lo vallen, «aunque con ello se perjudicaría a muchos vecinos que perderían casi 50 aparcamientos». Además, el Ayuntamiento ha pedido la cesión del solar durante diez años para acondicionarlo, pero Solvia no ha aceptado, por lo que desde el consistorio obligarán a Solvia a que realice estas actuaciones. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha dado la orden a la USM, encargada de la limpieza, para que acondicione el solar cuando haga falta y también se han instalado dos papeleras nuevas en la zona.