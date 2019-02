Buscan a tres mujeres por pegar y robar a una anciana en su casa

El suceso tenía lugar el pasado jueves, sobre las cuatro de la tarde, en una vivienda de la población de Barranda, en Caravaca de la Cruz. La víctima, una señora de 88 años de edad. Las agresoras, tres mujeres a los que esta vecina no conocía de nada.

Tal y como explica la anciana, ella se encontraba sola en su domicilio cuando tocaron a la puerta. Fue a ver quién era y se encontró a tres desconocidas, que le pidieron permiso para entrar. La excusa: querían un vaso de agua, porque a una de ellas, dijeron, le dolía la cabeza. Los investigadores tienen claro que se aprovecharon de la buena voluntad de la señora, así como de su avanzada edad, para acceder a la casa con facilidad.

La señora recuerda que una de las extrañas empezó a entretenerla, mientras las otras dos inspeccionaban la vivienda. En un momento dado, prosigue la víctima, las mujeres la atacaron: llegaron a tirarla al suelo y a agredirla físicamente, aunque, por suerte, solo le hicieron lesiones de carácter leve y se encuentra en su domicilio, no en un hospital. Las tres agresoras huyeron de la casa, no sin antes llevarse dinero (una cantidad que no ha sido precisada).

Profesionales del Instituto Armado tienen el caso entre manos y esperan identificar y arrestar en breve a las tres agresoras.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad señalan que estos delitos son tristemente comunes en casas de zonas apartadas, y que se trata de personas que actúan en grupo, como en este caso, y buscan a sus víctimas entre los vecinos más mayores.