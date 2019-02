Piden que se reabra el expediente para declarar BIC el poblado de Calnegre

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos, solicita que se retome la declaración de Puntas de Calnegre como Bien de Interés Cultural (BIC) con carácter etnográfico, cuya tramitación caducó en el año 2013. Según Mateos, esta vía sería esencial para dar un mayor fundamento a la hora de justificar la modificación de la Ley 2/2013 y conseguir el indulto al poblado para protegerlo tal y como se encuentra en estos momentos afirmando que «ahora mismo no hay intención alguna de llevar a cabo ninguna orden de ejecución contra las viviendas del poblado».

El PSOE lorquino, según Mateos, pedirá al Ayuntamiento que inste a la Comunidad Autónoma para que retome los trámites para conseguir dicha catalogación, después de que el anterior intento, iniciado en el año 2010, caducase sin éxito tres años después. El portavoz del PSOE lorquino asegura que después de que no se consiguiera la modificación de la Ley 2/2013 para incluir a Puntas de Calnegre entre las urbanizaciones y poblados con similares o peores características que fueron indultados en su momento y que recuerda fue imposible por el voto en contra del partido popular en el Congreso y la abstención de Unidos Podemos, «abrimos una nueva vía ya que no vamos a parar hasta conseguir el objetivo que no es otro que el de salvar a estos vecinos de la espada de Damocles que pende sobre ellos».

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Francisco García, afirma que el municipio cuenta con el compromiso del Gobierno de España de que no se aplicará ningún tipo de medida contra los afectados por el deslinde del poblado de Puntas de Calnegre. Recuerda que ese fue el acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y esperan que se cumpla.