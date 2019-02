Piden que no hagan botellón en la zona

Los jóvenes de la asociación 'Street Citizen' piden a los jóvenes muleños que no se cometan actos vandálicos en las instalaciones, «ya que los principales perjudicados seremos nosotros al tener que hacer uso de la pista y uno de los elementos que seguro que no queremos encontrar son los vidrios del botellón». La pista, que se encuentra en un espacio apartado pero de gran movilidad, está situado junto a la avenida de La Paz, una de las intersecciones que atraviesa todo el pueblo y evitará que los patinadores de Mula practiquen este deporte en espacios no adecuados y sin medidas de seguridad.