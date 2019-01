Culpable de asesinato por matar a un hombre de 30 puñaladas en Águilas

El jurado popular dictaminó en la tarde de ayer que Salvador D. S. es culpable del delito de asesinato por matar de 30 puñaladas a un hombre en abril de 2016 en una vivienda de Águilas. Otro de los acusados, Lucas Y., falleció en prisión en diciembre de 2017. El otro de los tres juzgados, Daniel H., que se sentó también en el banquillo acusado de un presunto delito de encubrimiento, fue declarado finalmente inocente.

Conocido el veredicto, el fiscal y la acusación particular han pedido 19 años de prisión para el considerado autor material de la muerte, mientras que su letrado defensor ha pedido que se le impongan 15, la pena mínima prevista para el delito de asesinato. El veredicto ha declarado probado que la víctima no pudo defenderse cuando fue atacada en su domicilio, por lo que hubo la alevosía que convierten el homicidio en asesinato.

Han concluido que no hubo ensañamiento, otra circunstancia que la acusación particular expuso que se daba. Para los jurados, el culpable sabía lo que hacía cuando cometió el crimen, ya que no considera probado que estuviera drogado.

Ahora será el presidente del jurado, el magistrado Jaime Bardají, el que fije la sentencia condenatoria y concrete la pena. Por estos hechos fue investigado también otro hombre que falleció en diciembre de 2017 cuando se encontraba en prisión preventiva.