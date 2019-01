El amor de dos perros de la Unidad Canina de Lorca termina en boda

El amor ha nacido en la Unidad Canina de la Policía Local de Lorca. Hasta tal punto que ha terminado en la boda de Alma y Dody, dos canes que forman parte de la patrulla. Y todo ha sido gracias a una bonita iniciativa en la que han colaborado de forma desinteresada y en su tiempo libre la concejala de Seguridad Ciudadana de Lorca, Belén Pérez, que para cumplir el deseo de una usuaria de la Asociación de Padres con Hijos con Discapacidad Intelectual de la Comarca de Lorca (Apandis), casó a ambos animales en una ceremonia simbólica.

Marita Arcas, una de las fundadoras y actual coordinadora de servicios de Apandis, explica que todo formó parte del programa 'Cumple tu deseo' de la asociación, "por el cual hemos conseguido cumplir el sueño de muchos usuarios. Trajimos el coche fantástico de un coleccionista de Madrid y hemos hecho muchas cosas para que nuestros usuarios sean felices", explica. Por eso no entiende que "se haya sacado de contexto la iniciativa de la boda entre los perros, que hicimos como deseo de una usuaria de la asociación, que quería que ambos perros cambiasen sus collares. Fue algo bonito y no hay nada más, no pretendimos ofender a nadie y la concejala y los policías lo hicieron en su tiempo libre".

"Una niña de la asociación conocía a ambos animales de varias actividades que hacen con ellos y pidió que fueran casados de forma simbólica y sin otra intención que cumplir su deseo", explican desde el Ayuntamiento.

Los protagonistas son Alma y Dody, dos perros de la Unidad Canina de la Policía Local, que se creó a finales de 2016 con Alma, una perra de raza pastor alemán que desde entonces emplea la Policía Local en sus operaciones de prevención del tráfico de drogas. Después se incorporó Dody, con el que las funciones de la unidad se ampliaron, ya que los agentes usan a los animales para realizar terapias en centros educativos y asociaciones de discapacitados y de ancianos dentro de un plan de desarrollo psicosocial. En 2018 los dos animales recibieron una condecoración por los servicios prestados a la ciudad en el acto del patrón de la Policía Local.