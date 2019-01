Estrellan un coche contra dos tiendas de Cieza para robar móviles

Dos tiendas de móviles de Cieza sufrieron esta pasada madrugada sendos atracos utilizando el alunizaje como modus operandi. En los dos establecimientos, los ladrones han estrellado el coche en el que presumiblemente viajaban y con el que han logrado huir. En una de las tiendas, sucursal de Vodafone y situada en el Paseo central, se han logrado llevar casi una decena de móviles de alta gama, valorados en unos 7.000 euros según el dueño del establecimiento.

En la otra tienda, una sucursal de The Phone House, han causado grandes destrozos en la puerta de entrada pero no han logrado llevarse ningún terminal, y aunque no pudieron consumar el acceso.

Según vecinos de la zona, los hechos ocurrieron pasadas las cuatro de la madrugada. Un vecino del Paseo señaló que el susto fue descomunal por el gran golpe que escuchó, y cuando se levantó observó por la ventana a dos individuos, que hablaban en árabe, como se montaban en el coche y se iban. Según ha podido saber esta redacción, Policía Local y Guardia Civil montaron un dispositivo de búsqueda que resultó infructuoso.