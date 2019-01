La romería de La Salud se pasea por España

Cinco millones y medio de cupones de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) llevan la imagen de la Virgen de la Salud y el santuario donde se venera a la patrona de La Hoya por toda España. De ello se encargarán más de 20.000 vendedores distribuidos por todo el territorio nacional, según explicó ayer el jefe de Juego de la Delegación Territorial de la ONCE, Pedro Salinas, durante el acto de presentación al que asistieron los representantes de los colectivos de la pedanía, junto al alcalde, Fulgencio Gil, la directora de la ONCE en Lorca y otros cargos.