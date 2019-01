Barranda se prepara para ser capital de la Música Tradicional

Durante la jornada del domingo 27, además de disfrutar de la música tradicional que sonará por las calles de Barranda, también se instalará el Mercado de Tradiciones Campesinas

Una docena de formaciones de música tradicional llegadas de distintos municipios de la Región de Murcia, Albacete y Alicante participan el domingo 27 de enero en la 41 edición de la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, que estará arropada por un amplio programa de actividades con el que se apoyan y difunden distintas manifestaciones culturales vinculadas al folclore y a la música de tradición oral.

La directora general del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, el alcalde de Caravaca, José Moreno y el presidente de los Aguilanderos de Barranda, Carlos Salcedo, han sido los encargados de presentar la programación de este año, que se desarrollará del 25 al 27 de enero.

López-Briones recordó que "las Cuadrillas de Barranda se han convertido, gracias a sus más de 40 años de historia, en un referente de la conservación y difusión de la cultura popular y, además, son un importante atractivo turístico, ya que se espera que asistan a esta fiesta entre 15.000 y 17.000 personas".

"La Fiesta de las Cuadrillas no es solamente un día de convivencia musical, sino que va mucho más allá con una firme apuesta por la cultura popular de las zonas rurales, y esto lo demuestra la intensa actividad que acompaña a cada edición", ha señalado el regidor, José Moreno, quien también ha destacado que "la Fiesta de las Cuadrillas goza de una muy buena salud, pero es preciso recordar la labor que tanto los Aguilanderos de Barranda como los Animeros de Caravaca iniciaron hace años para la recuperación de la música tradicional, lo que ha propiciado que este patrimonio esté hoy más vivo que nunca".

Programa

Siguiendo el esquema de anteriores ediciones, Barranda acogerá cerca de veinte actividades durante todo el fin de semana, con las Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral, el curso 'Folclore y Escuela', el festival 'Barranda Folk' y el Mercado de Tradiciones Campesinas. Uno de los atractivos serán los talleres que durante mañana del sábado 26 de enero se desarrollarán en el Centro Cultural 'Pepe Salcedo' sobre 'Baile suelto' y 'Percusión tradicional', para los que es necesaria inscripción previa en la web www.lafiestadelascruadrillas.com. Otro de los talleres es el que impartirá la compañía 'Primigenius' sobre expresión corporal, música y palabra.

El 'Barranda Folk' se celebrará en la noche del sábado 26, con 'Aliboria', grupo de jóvenes músicos gallegos, dirigido por Xosé Lois Romero, que reinventan las canciones y los ritmos de Galicia, combinando las poderosas voces de sus cantantes con nuevos arreglos. El festival también contará con 'Acetre', una de las formaciones más veteranas y emblemáticas dentro del panorama folk de Extremadura, cuya música resulta imprescindible para entender la trayectoria del folk de los últimos años tanto dentro de su región como en el resto de España. En 'Acetre' se fusiona creación y renovación musical capaz de abrir nuevos horizontes dentro de las músicas inspiradas en las raíces tradicionales.

Durante la jornada del domingo 27, además de disfrutar de la música tradicional que sonará por las calles de Barranda, también se instalará el Mercado de Tradiciones Campesinas, con venta de productos autóctonos de alimentación, como quesos y embutidos de la zona, miel, panadería tradicional, encurtidos, etcétera, junto a degustaciones, artesanía y talleres demostrativos.



Viernes 25 de enero

Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral



12.00 h. Colegio V. de la Candelaria

Primigenius:Actividad para alumnos del colegio.



18.30 h. Museo de la Música Étnica de Barranda

1. Bienvenida y presentación del XVII Curso Folclore y Escuela «Homenaje a Ana Mª Pelegrín».

Coordinación del curso: Alonso Palacios.



2. Presentación de la Exposición: Manuel Luna: «Las Cuadrillas. Grupos para el ritual festivo en el sureste español»

Ubicación de la exposición:

· Viernes 25, desde las 20.00 h: Centro Cult. Pepe Salcedo

· Sábado 26, de 9.00 h a 20.00 h: Colegio V. de la Candelaria 19.15 h



19.15 h. Museo de la Música Étnica de Barranda

«Trovando en la escuela». Cuadrilla Trovera «El Laúd» del Colegio Ginés Díaz-San Cristóbal de Alhama de Murcia y Javier Andreo, el Nieto



20.15 h. Centro Cultural Pepe Salcedo

Degustación de vinos Bodegas Juan Gil (D.O.P. Jumilla).



22.15 h. Centro Cultural Pepe Salcedo

BAILE DE CUADRILLAS

Velada de música y baile suelto tradicional. Con los músicos del disco «Rincón de la Música»

Entrada libre



Sábado 26 de enero

Jornadas de Estudios sobre Cultura de Tradición Oral



09.00 h. Colegio V. de la Candelaria

Alonso Palacios:«La aventura de oír: Un cuento para Ana Pelegrín».



09.30 h. Colegio V. de la Candelaria

Col.lectiu de literatura Pep Sempere:«Libros desde la tradición».



10.45 h. Colegio V. de la Candelaria

Gustavo Puerta Leisse: «El rumor de los juegos del pasado».



12.15 h. Colegio V. de la Candelaria

Aida Terrón y Antonio Viñao:«Los movimientos de Renovación Pedagógica (MRPs): cómo nacieron, cómo se extendieron, cómo se transformaron».



13.30 h. Colegio V. de la Candelaria

Rodorín:Conf. Ilustrada «Títeres I».



16.30 h. Colegio V. de la Candelaria

Julio Guillén Navarro: Presentación del libroLos Animeros de Caravaca. Tradición musical y revitalización en las cuadrillas del Sureste español.

Con la música de los Animeros de Caravaca



18.10 h. Colegio V. de la Candelaria

Federico Martín: Laudatorio para Ana Pelegrín. «Había una niña en Jujuy/ Que siempre decía: ¡uy!».



19.30 h. Colegio V. de la Candelaria

Rodorín: Conf. Ilustrada «Títeres II»



-----

Taller de baile suelto

Iniciación al baile suelto tradicional

10.00-12.00 h. Centro Cultural Pepe Salcedo



Taller de percusión tradicional

Iniciación al toque de pandereta y platillos

12.00-14.00 h. Centro Cultural Pepe Salcedo

(Es necesaria la inscripción previa en la web de la Fiesta de las Cuadrillas:

<www.fiestadelascuadrillas.com>)



Primigenius: «El ritmo en el cuerpo»

Taller de percusión corporal, música y palabra. (Inscripción en <bit.ly/primigenius2019>)

12.00-14.00 h. Colegio V. de la Candelaria

-----



Barranda Folk

22:30 h. Centro Cultural Pepe Salcedo. Actuación de los grupos:

Xosé Lois Romero & Aliboria

Acetre



Domingo 27 de enero

La Fiesta de las Cuadrillas

Música y baile suelto tradicional



Agrupaciones participantes:

· Cuadrilla de Torreagüera. Torreagüera. Murcia

· Cuadrilla de la Cuesta de Gos. Águilas. Murcia

· Cuadrilla Fuente Álamo. Fuente Álamo. Murcia

· Cuadrilla del Campo de San Juan, El Sabinar y Calar de la Santa. Moratalla. Murcia

· Cuadrilla de Patiño. Patiño

· Animeros de Caravaca. Caravaca de la Cruz

· Ronda de Los Llanos. Albacete

· Cuadrilla de Aledo. Aledo. Murcia

· So dels Barrejats. Alicante

· Animeros de Cehegín.Cehegín. Murcia

· Cuadrilla de Ánimas de la Purísima Concepción. Cañada de la Cruz. Murcia

· Aguilanderos de Barranda. Barranda-Caravaca. Murcia



MAÑANA

09.30 h. Misa cantada por la Cuadrilla de Patiño.

10.30 h. Presentación de la Fiesta de las Cuadrillas, recepción de las cuadrillas y autoridades y entrega de recuerdos.

11.30 h. Música y baile tradicional con las cuadrillas en las calles de Barranda.



TARDE

16.30 h. Cuadrillas en la calle Mayor.

18.00 h. Baile suelto en el Centro Cultural Pepe Salcedo hasta rematar.





De 10.30 a 21.00 h.

MERCADO DE TRADICIONES CAMPESINAS

· Productos autóctonos de alimentación como quesos y embutidos de la zona, miel, panadería tradicional, encurtidos, etc.

· Taberna donde poder disfrutar de carne a la brasa.

· Comida campesina: las auténticas migas, licores y dulces campesinos, etc.

· Artesanía y talleres de pleita, destilación de plantas aromáticas, etc.