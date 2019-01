Destrozan las nuevas papeleras para chicles instaladas en Puerto Lumbreras

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez García, ha denunciado esta mañana en su muro de Facebook un acto vandálico que ha indignado al municipio. Han hallado destrozadas las papeleras para depositar chicles usados que instalaron en la zona céntrica del municipio el pasado mes de diciembre. "A día de hoy, ya no queda ninguna instalada", ha comunicado.



Los destrozos han supuesto "un daño económico superior a los 2.500 euros para las arcas municipales", ha informado la alcaldesa, que denuncia que "no podemos tolerar actos vandálicos contra el mobiliario urbano, ya que atentan contra la buena convivencia municipal y suponen un incremento del gasto público".



La Policía Local ha identificado al responsable de los actos vandálicos, que tendrá que reparar los daños causados (abonar 2.654,74 euros) y, además, pagar una multa de 500 euros por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.



"Pido la colaboración ciudadana para que este tipo de comportamientos no se repitan. Cuidar nuestro municipio es cosa de todos", ha finalizado María Ángeles Túnez en su escrito.