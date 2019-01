Pedro J. Fernández: "El 'hablar bien' depende del interés que tengamos en hacerlo"

Creador del proyecto 'Vozeando' en Cieza. La Región cuenta desde ahora con una innovadora iniciativa encaminada a iniciar a todos los que lo deseen en el mundo del doblaje y la locución. La escuela se llama 'Vozeando' y ha sido puesta en marcha por el locutor Pedro J. Fernández Marín. Ya cuenta en sus comienzos con casi 10 alumnos.

Tras una larga trayectoria en el mundo de la radio, ¿cómo ha surgido esta nueva iniciativa?

Me considero una persona inquieta que busca nuevas metas constantemente. Soy de los que piensan que si algo te gusta mucho, debes emprender nuevos caminos que te ayuden a seguir realizándote como profesional. He cumplido 26 años en este gremio y he tenido la oportunidad de formarme con grandes comunicadores y actores de voz y desde hace un tiempo llamaba a mi puerta la idea de ser yo ahora quien transmitiera las experiencias y conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de estas casi tres décadas.

¿Por qué has elegido Cieza para emprender el proyecto?

Yo soy de Cieza y durante todos estos años he tenido que salir de mi entorno territorial para poder formarme, recorrer grandes distancias para hacer cursos, acudir a talleres, charlas y prácticas, porque en la comarca no había nada a lo que recurrir, o por lo menos no tenía información sobre ello. Es por eso que quiero que la gente de mi entorno sí pueda disponer de un lugar cercano para formarse en locución o doblaje, tener un primer contacto con este 'mundillo' sin necesidad de tener que ir a grandes capitales como Barcelona o Madrid, a las cuales ya habrá tiempo de ir si procede.

¿A quién va dirigido este proyecto?

La escuela está orientada hacia tres grupos diferentes de trabajo. Por un lado, vamos a ofrecer talleres y cursos de Locución Publicitaria en los que enseñaremos a nuestros alumnos a locutar cuñas de radio, spots de televisión, documentales... El segundo grupo de trabajo está dirigido hacia el doblaje, donde los interesados podrán aprender cómo se trabaja el doblaje de películas, videojuegos, animación o publicidad. Y el tercer grupo es el dedicado a 'hablar en público', donde ofreceremos talleres y cursos de oratoria y expresión gestual orientado a aquellos que se presenten a una oposición docente y deseen saber las técnicas de comunicación que les van a ayudar a superar el examen oral ante un tribunal y perder el miedo escénico. Aunque también esta última rama estará abierta a profesores o maestros que deseen aumentar sus capacidades de comunicación con el alumnado, a políticos que quieran desarrollar sus dotes comunicativas, etc.

¿Es difícil aprender a 'hablar bien' en edad adulta?

No es lo mismo hablar que comunicar. Cuando hablamos en una conversación cotidiana empleamos un determinado 'acento de zona': nos comemos fonemas, eses, etc. Pero cuando convertimos el habla en comunicación profesional hay una serie de normas que no se pueden pasar por alto. La dicción, la vocalización, la respiración, las pausas, el énfasis, los silencios programados... son ejes fundamentales para 'hablar bien'. Esto se consigue con práctica, como casi todo en la vida. El 'hablar bien' depende del interés que tengamos en hacerlo porque técnicas hay infinitas para conseguirlo.

España cuenta con un gran banco de actores de doblaje...

España cuenta con el mejor elenco de actores de doblaje de todo el mundo. El nivel que presenta el gremio es muy elevado y si a veces falla algo es por culpa del peor enemigo de la profesión: el tiempo que tienes para acabar un trabajo. En España podemos estar más que orgullosos de las grandes voces que desde 'Entre la espada y la pared' - primera película doblada al español en 1932- han hecho que las grandes estrella de Hollywood 'hablen' nuestro mismo idioma.

¿Contará la escuela con algún otro actor de voz o profesional de la comunicación?

Sí, he depositado mi confianza absoluta en grandes compañeros que van a colaborar con 'Vozeando'. Contaremos con charlas ofrecidas por Mario García (voz habitual de Tom Holland, en 'Spiderman', y que además ha participado en producciones como 'Harry Potter', 'La invención de Hugo', 'Ted' o 'Acero Puro'), Laura Pastor (voz habitual de Hermione en 'Harry Potter', Princesa Anna en 'Frozen', y 'Ladybug'), así como con Jesús Barreda (voz de Eddie Redmayne, Cat Noir, y que ha participado en 'Juego de Tronos' y 'The Walking Dead'). Para la sección de oratoria tenemos a Sonia García, 'coach' en comunicación, además de locutora y actriz de doblaje, cuyo currículum necesitaría de varias páginas. Un equipo profesional pero muy vocacional.

¿Qué tienen que hacer quienes decidan dar el paso?

Pues entrar a nuestra página web www.vozeando.com y en ella podrán ver los talleres y cursos que están disponibles para hacer.