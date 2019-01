Polémica "machista" en la San Silvestre de Archena

El concejal de Deportes, en declaraciones al diario.es, argumenta que "los premios se dan en función de las donaciones de los comercios del municipio y que todos son equitativos"

La clásica San Silvestre del 31 de diciembre en Archena se realizó sin incedentes reseñables, al menos en el momento. Y es que días después ha surgido la polémica debido a la publicación que Pepa Martínez Cañavate, hermana de una de las ganadoras, realizó ayer 3 de enero en su cuenta personal de Facebook.

En la misma pretende "dejar constancia de que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue a la orden del día", debido a que, tras finalizar la carrera y subir al podio su hermana junto al ganador masculino en su categoría, se les entregaron dos premios: una copa para él, y una maceta para ella.

Para ella la polémica no acaba aquí, ya que, según su relato, "el hombre fue recibido con numerosos aplausos, confeti y su nombre por la megafonía celebrando su victoria mientras que la primera mujer llegó como una corredora más sin nombrarla y sin celebración alguna, salvo la de su familia".

La publicación ha generado multitud de interacciones, la gran mayoría de apoyo y difusión de su mensaje, llegando varias usuarias a señalar que "en el municipio del 'Día del Rey de tu Casa'" no les extraña que ocurran cosas así. El PSOE del municipio, en la oposición, también ha reprochado al Ayuntamiento su actuación, señalando que "no es que no aprendan, es que no creen en la Igualdad".

Por su parte, el concejal de Deportes en Archena, Fulgencio García Nicolás, se ha defendido en declaraciones al diario.es, argumentando que "los premios se dan en función de las donaciones de los comercios del municipio y que todos son equitativos", señalando a su vez que en otra categoría, la 'senior', se entregó "un reloj a la señora y un reloj y productos de limpieza al señor".