Detenido en Águilas por conducir borracho, sin carné, sin seguro y sin la ITV

La Policía Local de Águilas ha detenido a un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, que fue sorprendido ebrio al volante de su coche, indicaron fuentes policiales.

Pero no sólo el alcohol era el problema: resulta que este hombre no podía conducir, ya que el juez le había quitado el permiso, por una infracción anterior. Asimismo, el vehículo que llevaba no tenía sin seguro. Y tampoco había pasado la ITV.

Por otro lado, la Policía detectó estos días tres vehículos más sin seguro, que fueron llevados al depósito municipal.

Desde el Cuerpo vuelven a hacer una llamada a la precaución a la hora de coger el coche, ya que hacerlo en estas circunstancias puede acarrear consecuencias nefastas, subrayan.