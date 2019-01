Admite que agredió sexualmente a una menor porque creía que era consentido

El suceso tenía lugar el día de Año Nuevo por la mañana. Una joven de 17 años de edad acudió a dependencias policiales en San Javier para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual, explicaron fuentes próximas a la investigación.

Tal y como relató la víctima, los hechos ocurrieron después de la fiesta de Nochevieja. Ella, comenta, se encontraba en estado de embriaguez, ya que había consumido bastante alcohol durante la celebración.

Según señaló, en un momento dado de la fiesta un hombre se sentó junto a ella y acabó perpetrando el ataque sexual, aprovechando que ella era una presa vulnerable al haber bebido. En concreto, detalla la víctima, este hombre, contra su voluntad, le hizo tocamientos en sus genitales, añaden las mismas fuentes.

Después de identificar al sospechoso, mayor de edad, éste también declaró. Admitió que había hecho lo que la chica denunció, no negó los hechos. Sin embargo, insistió en que él pensaba que las relaciones eran consentidas por la menor.

El presunto autor del ataque, cuya identidad no ha trascendido, no ha sido arrestado. La Policía Judicial de la Guardia Civil de San Javier se ha hecho cargo del caso y no se descarta que vuelva a requerir al sospechoso, ya para su puesta a disposición judicial, indicaron las mismas fuentes.