Buscan a un hombre por intentar violar a punta de navaja a una joven en San Pedro

Un vehículo pasó por la zona, la chica gritó y el atacante escapó

La Guardia Civil busca a un hombre por intentar violar a punta de navaja a una joven en una calle de San Pedro del Pinatar, informan fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos ocurrieron el sábado en la calle El Greco, cuando la víctima estaba paseando a su perro. En un momento dado, un desconocido la abordó y le puso una navaja en el cuello. Ella pensó que lo que pretendía era robarle, así que optó por no resistirse y le dijo que se llevase el dinero o sus pertenencias, pero que no le hiciese daño. El desconocido le contestó que no quería el dinero, que «ella sabía lo que quería». Entonces la besó sin su consentimiento.

La joven comenzó a gritar y el atacante la amenazó con matarla si no se callaba. Además, intentó llevarla a la fuerza a una zona de pisos abandonados cercana a la calle. Fue entonces cuando pasó un vehículo, a cuyos ocupantes la víctima intentó pedir auxilio. El sospechoso echó entonces a correr, al ver que podría haber testigos de lo que había hecho.

El conductor del citado vehículo trató de seguir al atacante, aunque lo perdió de vista. También se preocupó del estado de la mujer, la cual optó por volver corriendo a su casa. Después ella acudió al cuartel de la Benemérita, a relatar lo que le había ocurrido y presentar la pertinente denuncia.

Cree que su atacante, por el acento, era de origen magrebí. Describe a un hombre moreno de unos 30 años. Del caso se ha hecho cargo la Guardia Civil de San Javier. Desde el Instituto Armado realizan gestiones para la localización y pronto arresto de este individuo.

Precisamente la Guardia Civil de San Javier busca, desde el mes pasado, a tres hombres por intentar violar a otra mujer en plena calle en esta localidad. La Policía Local encontró a la víctima tirada en el suelo tras el ataque, llorando y gritando. Ella explicó que tres sujetos a los que no conocía de nada la siguieron por la calle, la sujetaron y la manosearon. La mujer acabó en el Hospital Los Arcos.