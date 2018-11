El poblado ibérico de la Sierra de Balumba saldrá por fin a la luz

Casi medio siglo después de las primeras intervenciones en el lugar, la Sierra de Balumba volverá a situarse pronto en un lugar preponderante en el mapa arqueológico de la Región de Murcia. Ese es el objetivo del convenio rubricado entre el Ayuntamiento de Santomera, la asociación Patrimonio Santomera y los descendientes de Andrés Murcia Viudas, el cual fue presentado por la alcaldesa, Inmaculada Sánchez Roca, el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, el historiador Miguel Palláres, de Patrimonio Santomera, el arqueólogo José Ángel Ocharan, quien dirigirá los trabajos, y Víctor Murcia, en representación de la familia propietaria de los terrenos donde se llevará a cabo la actuación.

Las prospecciones realizadas en la década de los setenta corroboraron que la cima de este pequeño monte ubicado a escasos metros del casco urbano de Santomera está plagada de restos argáricos e ibéricos, los cuales indican la existencia de antiguos asentamientos de estas culturas milenarias, datadas entre el Bronce Pleno (hacia 1.800 a. C) y la Edad de Hierro (hasta el siglo III a. C.). A pesar de su más que aparente riqueza, ese filón arqueológico no ha sido explotado todavía y el paso del tiempo en nada ha contribuido a la buena conservación de lo que apareció entonces.

Esa situación cambiará sin embargo a partir de la próxima primavera, cuando cogerán impulso las labores para descubrir más restos, restaurar los ya localizados y poner en valor un conjunto histórico que aspira a convertirse en un referente. El Ayuntamiento, la dirección general de Bienes Culturales –a través del Servicio de Patrimonio Histórico de la Región de Murcia, organismo encargado de conceder los permisos necesarios–, Patrimonio Santomera y la Universidad de Murcia colaborarán en la excavación de la cumbre de la Sierra de Balumba para descubrir y reconstruir un poblado ibérico del Bronce Final que destaca por su trazado urbano y sus dimensiones. En opinión de Ocharan, podría incluso tratarse del único fortín ibérico de la Región».

Esas labores se completarán con prospecciones intensivas en los alrededores, en busca de un santuario y de una necrópolis que aportaría materiales muy interesantes – los íberos incineraban a sus muertos y los enterraban junto a un ajuar–, aunque en contra de esta última meta juega la antigua explotación de una cantera en las proximidades del poblado. El proyecto culminaría con el acondicionamiento necesario para hacer visitable la zona.