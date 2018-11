Galardones que emocionan

El colegio Pilar Soubrier, el arquitecto José Luis Fernández y el juez decano Juan Alcázar, entre otros, también recibieron un reconocimiento

«Siempre he creído que el valor de una distinción no reside tanto en la distinción en sí como en la entidad que te la otorga. Y en este sentido, no podemos estar más orgullosos. El Ayuntamiento de Lorca, por unanimidad de todos sus grupos, nos ha creído merecedores de este reconocimiento». Con estas palabras agradeció anoche el director de LA OPINIÓN, José Alberto Pardo, la entrega al diario del Diploma a los Servicios Distinguidos.

El Teatro Guerra se vistió de gala para acoger anoche el acto de concesión de los Honores y Distinciones que anualmente otorga el Consistorio, por unanimidad de todos los grupos políticos que forman la corporación, coincidiendo con la festividad del patrón de Lorca, San Clemente.

El colegio de Educación Especial Pilar Soubrier, centro educativo histórico de Lorca por la labor que realiza con los alumnos que requieren necesidades específicas, fue otro de los galardonados. José Luis Fernández Romero, quien fuera jefe de planeamiento del Ayuntamiento y conocido arquitecto con numerosos premios en su haber, recibió otro de los diplomas y recitó uno de los discursos más emotivos de la gala. La sombra de los terremotos de 2011 estuvo muy presente durante el acto, ya que los empleados municipales y trabajadores de las distintas empresas municipales, como Limusa o Aguas de Lorca, también recibieron un reconocimiento por ser los 'héroes anónimos' que en aquellos momentos tanto ayudaron a la ciudad y a sus habitantes.

El juez decano, Juan Alcázar Alcázar, recibió el diploma «por su trayectoria profesional, su plena dedicación a Lorca y en señal de reconocimiento a su vocación de servicio público». Alcázar pronunció un emotivo discurso en el que recordó la figura de sus padres y a la ciudad de Lorca.

A título póstumo se concedió la distinción a Francisco Salinas Correas, conocido popularmente como 'el pintor de Lorca', reconocido autor de plumillas y óleos que tenían como habitual temática la representación de distintos rincones de la ciudad, su patrimonio histórico, turístico y cultural.

El fallecido Juan Martín Atenza Almagro fue otro de los premiados «por su aportación personal y profesional en el ejercicio de su cargo como funcionario jefe del servicio de intervención del Ayuntamiento de Lorca».

«El diario LA OPINIÓN, que este 2018 ha celebrado sus 30 años de trayectoria informativa, recibe este galardón como señal de tributo a los trabajadores y colaboradores que han hecho posible durante este tiempo las tareas informativas sobre Lorca», aseguraba el alcalde en la concesión del galardón. A la cita no faltaron los trabajadores lorquinos del diario como son el jefe de Opinión, Ángel Montiel, el redactor y corresponsal de Lorca, Francisco Gómez, y el fotógrafo Juan Caballero, además de los colaboradores Pedro Guerrero, José Quiñonero y Lucía Perán.