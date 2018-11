Nueva concentración hoy en la estación de Cieza para exigir que pare el Alvia

Los vecinos de Cieza tienen una nueva cita en la estación de tren a partir de las siete de esta tarde de hoy miércoles, cuando se ha convocado una nueva concentración junto a las vías para exigir que el tren Alvia que el Gobierno de España puso en funcionamiento en septiembre pare en el municipio de la Vega Alta.

La primera de estas concentraciones se produjo el 17 de septiembre convocada espontáneamente a través de las redes sociales. Poco a poco se han ido incorporando colectivos y partidos políticos que no faltaron a la 'quedada' del mes de octubre. Hoy, un coche con un equipo de megafonía móvil la está anunciando por las calles de Cieza.

La convocatoria reza lo siguiente: 'Hoy a las 7.30 pm es muy IMPORTANTE tu presencia en la Estación de Cieza. Este es nuestro TREN y nos lo están hurtando. Si nos resignamos no parará hasta abril o... si luchamos puede parar antes de febrero. Yo no me resigno, yo no me conformo.

Sé locomotora, no seas furgón de cola. PÁSALO. Acude, pita, hazte oir...'.