La espera para ir al ginecólogo en Mula supera ya los cinco meses

Las usuarias y el alcalde de Mula denuncian que el retraso ha aumentado pese a que hace varios meses que se reincorporó el servicio

Cinco meses de espera para la atención ginecológica en el Centro de Salud de Mula. Esta es la realidad que viven a diario 25.000 mujeres de la Comarca del Río Mula, que engloba los municipios de Mula, Pliego, Albudeite y Campos del Río, que ven como la lista de espera para recibir atención ha pasado en poco tiempo de ser de tres a cinco meses ya que el servicio, reanudado el pasado verano, sólo se ofrece un día a la semana «en un núcleo de población muy amplio y cuya atención es claramente deficitaria», según manifiestan las usuarias y el propio centro.

El alcalde, Juan Jesús Moreno, mostraba ayer su queja pública por la desatención que estaban teniendo las mujeres de la comarca al tener que esperar tanto tiempo para ser atendidas por un servicio tan necesario y cuya atención necesitan todas las mujeres de forma anual desde los catorce años.

Así, Moreno confirmaba que ha solicitado en diversas ocasiones desde el pasado 22 de octubre una reunión con el consejero de Sanidad, Manuel Villegas, para tratar sobre esta deficiencia «sin haber obtenido ningún tipo de contestación». Es por este motivo por el que manifestaba de forma pública, y tras reunirse en diversas ocasiones con la dirección del centro, que se ponga solución a este problema ya que «las mujeres de la Comarca del Río Mula se merecen los mismos tratamientos que el resto de mujeres de la Región», destacaba.

Juana María F., vecina de la localidad con más de 56 años, destacaba que ella desconocía la obligatoriedad de realizarse revisiones periódicas pero que cuando se enteró que el centro de salud prestaba ese servicio solicitó una cita. «Me quedé pasmada cuando me dijeron que tenía que esperar tres meses. Porque no me he notado nada extraño, que si no». Esta misma situación se repite en los comentarios habituales de las mujeres que solicitan disponer de una revisión, como una joven que aseguraba que «el especialista debe llegar ya estresado a Mula sólo de pensar lo que tiene pendiente para los próximos meses».

Moreno destaca que «el especialista está y las instalaciones y equipo preciso también. Sólo falta que realmente se apueste por incrementar el servicio más días a la semana y poder estabilizar la lista de espera y dar un servicio de calidad». Sobre la atención, el alcalde de Mula resaltaba que «no ha habido ningún tipo de queja sobre el especialista y el servicio que se presta, pero la larga espera ha llevado a algunas pacientes a ser derivadas a otros centros, como el de Alcantarilla, donde no han sido atendidas por disponer en su zona de este servicio activo».